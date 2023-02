Android è un sistema operativo fantastico, ci consente di fare praticamente di tutto (sapendo dove mettere mano) e, grazie agli emulatori, ci permette di riportare in vita titoli videoludici con i quali magari abbiamo passato diverso tempo anni addietro. Oggi è disponibile un nuovo emulatore su Android, si chiama Vita3K e vi permetterà di giocare ad una marea di titoli originariamente nati per PlayStation Vita.

Giocate i vostri titoli PS Vita preferiti grazie al nuovo emulatore Vita3K

PlayStation Vita è stata l’ultima concole portatile del colosso Sony, che da allora si è concentrato solo sulle classiche periferiche da gioco; il nuovo emulatore Vita3K è stato ufficialmente lanciato ieri tramite l’apposito gruppo Discord.

Gli sviluppatori del progetto, strenuamente impegnati nel costante miglioramento del software in questione, annunciano soddisfatti di essere riusciti a confezionare un prodotto che non richiede specifiche tecniche stratosferiche per funzionare; l’emulatore è infatti stato testato con un chipset Unisoc Tiger T618 con 3 GB di RAM e una GPU Mali-G52 MP2, ed era comunque in grado di permettere una fruizione dei titoli di gioco soddisfacente e con frame rate costante.

Ovviamente, considerando la moltitudine di dispositivi Android in circolazione, non è detto che Vita3K funzioni correttamente con tutti, ma è sufficiente fare qualche prova per stabilire se ne valga la pena o meno. L’emulatore offre altresì, in un processo di configurazione abbastanza semplice, tutti i collegamenti necessari per scaricare il firmware PlayStation Vita e altri file associati; è bene specificare che allo stato attuale Vita3K non supporta le ROM nel formato VPK, ma solo i file ZIP o PKG.

Considerando che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, molti titoli potrebbero non risultare compatibili inizialmente ma, sul sito ufficiale del progetto, è disponibile una lunga lista di giochi con le relative indicazioni sul funzionamento. Qualora foste interessati a testarlo con mano, sappiate che al momento l’emulatore non è disponibile sul Play Store, ma potrete trovare tutto il necessario per procedere all’installazione nella pagina dedicata di Github.

Ben venga dunque un nuovo applicativo dedicato ai nostri dispositivi mobili, che va ad unirsi alla schiera di emulatori già disponibili per Android, che ci consentono di immergerci per qualche ora nel caro e vecchio retrogaming.

