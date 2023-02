Nelle ultime ore sono trapelate in rete, sul sito del rivenditore StreamView, alcune immagini raffiguranti un inedito controller a marchio Nokia; le pagine successivamente rimosse dal sito lasciano però intuire, grazie alla ricchezza di immagini e informazioni, che il brand sia in procinto di presentare il nuovo dispositivo. Scopriamo insieme Nokia Game Controller 5000 (GC5000).

Nokia sarebbe pronta a lanciare un nuovo controller per Android, ecco Game Controller 5000

A quanto pare dunque, sembra che il prossimo prodotto di Nokia sarà un controller per il gaming, settore nel quale il brand non si era ancora cimentato; del dispositivo in questione non si sapeva quasi niente anche se, a giudicare dalle immagini appena trapelate (che potete vedere in copertina e in galleria), il controller assomiglia parecchio a quello visto nelle immagini pubblicitarie del lancio del Nokia Streaming Box 8010 di qualche tempo fa.

A giudicare dalle immagini, il Game Controller 5000 sembra poter vantare una buona ergonomia e dovrebbe essere in grado di garantire circa 14 ore di gioco grazie alla batteria integrata, che può essere completamente ricaricata in appena due ore; il controller beneficia inoltre dell’integrazione con l‘assistente Google, grazie al quale sarà possibile cercare giochi e navigare all’interno dei menù.

Di seguito le principali funzionalità e caratteristiche di Nokia Game Controller 5000:

Funzionalità

Assistente Google: parla con il tuo controller di gioco per cercare giochi o navigare facilmente nel menu.

Doppi motori integrati: feedback di vibrazione per un’esperienza di gioco realistica

Giroscopio a sei assi: controllo intuitivo e rapidi cambi di direzione

Geometria ergonomica: migliore presa e maggiore comfort durante le tue sessioni di gioco

Batteria ricaricabile: completamente carica entro due ore per 14 ore di gioco non-stop

Ampia compatibilità: abbina il tuo controller di gioco a TV Android, dispositivi di streaming Android e telefoni Android.

Piattaforme supportate

Android TV

Dispositivi di streaming Android

Smartphone Android

Caratteristiche

Bluetooth

Batteria ricaricabile

Porta USB-C Giroscopio a 6 assi

Vibrazione Feeback

Pulsante Hey Google e microfono

Per il momento non ci sono informazioni precise per quanto riguarda le tempistiche di commercializzazione del controller e il relativo prezzo di vendita, anche se stando a quanto trapelato il dispositivo potrebbe avere un costo che si aggira intorno ai 50 euro.

