Dopo il successo del precedente modello, lo Stream Box 8000, Nokia presenta ufficialmente il nuovo Streaming Box 8010, un tv box Android che può essere collegato a qualsiasi televisore dotato di HDMI.

Nokia Streaming Box 8010 si propone come centro dell’intrattenimento domestico

I Box TV Android (qui la nostra guida ai migliori sul mercato)non sono una novità, nonostante l’avvento di dispositivi quali Fire TV Stick e Chromecast con Google TV, mantengono comunque una buona fetta di appassionati; dispositivi di questo tipo possono essere utilizzati non solo per la fruizione di contenuti multimediali, ma anche per il gaming (a patto di non avere pretese esorbitanti) grazie alla piena compatibilità con il Play Store.

Nokia dunque aggiorna il suo precedente dispositivo, dotandolo della scheda tecnica a seguire:

Sistema operativo : Android TV 11

Processore : Amlogic S905X4-K

GPU : ARM Mali-G31 MP2

RAM : 4 GB LPDDR4

Storage interno : 32 GB eMMC

Risoluzioni video supportate : 4K Ultra HD, 4Kx2K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Codec video supportati : H.264, HEVC H.265 10 bit

Audio: Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS

Porte : USB 2.0, USB 3.0, USB-C, HDMI

Connettività : Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz 2T2R (WiFi6) , Ethernet, Bluetooth 5.0

Dimensioni : 112 x 112 x 23 mm

Peso : 250 grammi

Telecomando : Bluetooth con batterie stilo

Funzionalità smart : Google Assistant, YouTube, Prime Video, Netflix, Play Store

Previous Next Fullscreen

Come potete notare il dispositivo ha una buona dotazione di porte, sufficiente per utilizzarlo all’occorrenza anche con mouse e tastiera. Qualora foste interessati all’acquisto, tenete anche conto che spesso questi TV box si prestano bene anche al modding (e il processore Amlogic s905 è uno dei più diffusi su questo tipo di dispositivi) cosa notevole in prospettiva futura per poter allungare la vita del box, o semplicemente per divertirvi a smanettare un po’.

Nokia Streaming Box 8010 è già disponibile sul sito ufficiale e, nel corso del mese, dovrebbe approdare anche nei negozi specializzati, con un prezzo di vendita di 129 euro (con spedizione gratuita all’interno dell’UE acquistandolo sul sito ufficiale).

Potrebbe interessarti anche: La Nokia Streaming Stick 800 con Android TV arriva in Italia, ecco il prezzo