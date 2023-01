HMD Global ha appena annunciato Nokia C12, un nuovo smartphone entry-level che si aggiungerà alla serie composta da Nokia C21 Plus e Nokia C31. Ecco i primi dettagli su questo dispositivo Android.

Nokia C12 punta sulla qualità costruttiva, sul design e sull’intelligenza artificiale

Nokia C12 riprende il design di Nokia X30 e punta sulla qualità costruttiva, sul design e sull’intelligenza artificiale per migliorare le foto in condizioni di scarsa illuminazione.

Il nuovo smartphone economico di Nokia sarà disponibile nelle tre colorazioni Charcoal, Dark Cyan e Light Mint ed eseguirà Android 12 Go.

Le specifiche di questo smartphone Android non sono ancora disponibili, tuttavia il sito Web di Nokia anticipa che offrirà un display HD+ da 6,3 pollici e sarà trainato da un chipset octa-core che attingerà alla memoria per l’archiviazione per ottenere RAM aggiuntiva.

Nokia C12 offrirà un grado di protezione IP52 contro polvere, detriti e spruzzi d’acqua, tuttavia né il prezzo né la disponibilità sono stati ancora annunciati.

Con l’occasione ricordiamo che la scorsa settimana il tablet Nokia T21 è arrivato in Italia ed è disponibile all’acquisto nelle versioni Wi-Fi e Wi-Fi+4G.

