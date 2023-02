Non scopriamo di certo oggi che il settore dei tablet è letteralmente dominato da Apple con i vari modelli di iPad mentre i produttori Android devono accontentarsi delle briciole e soltanto Samsung pare possa impensierire il colosso di Cupertino.

Almeno ciò è quanto emerge da un nuovo report di IDC relativo alle spedizioni di tablet nel quarto trimestre del 2022, periodo che ha fatto registrare un’importante crescita di Apple e, seppur meno elevata, di Samsung.

Samsung è la leader dei tablet Android

Il podio della classifica dei principali produttori di tablet vede al primo posto Apple, con 22,5 milioni di unità spedite nel quarto trimestre 2022 (market share del 49,2%, con una crescita del 28,8% su base annua), seguita da Samsung con 7,7 milioni di unità spedite (market share del 16,8%, con una crescita del 7,1% su base annua) e da Amazon con 2,5 milioni di unità spedite (market share del 5,4%, con una diminuzione del -31,1% su base annua).

Al quarto posto si posiziona Huawei con 2,3 milioni di unità spedite (market share del 5,1%, con una diminuzione del -8,6% su base annua) mentre al quinto si trova Lenovo con 2,3 milioni di unità spedite (market share del 5,1%, con una diminuzione del -49,9% su base annua).

In sostanza, eccezion fatta per Samsung, gli altri produttori Android nel quarto trimestre del 2022 hanno fatto registrare perdite più o meno significative, a conferma del fatto che il settore dei tablet continua a rappresentare un difficile banco di prova per chi ha deciso di puntare su Android.

Il nuovo report di IDC, inoltre, sembra confermare che la spinta che la pandemia di Coronavirus (con smart working e apprendimento a distanza) nel 2020 e nel 2021 ha dato ai tablet Android economici è andata via via diminuendo ed Apple con i suoi iPad (peraltro piuttosto costosi) è riuscita a vendere negli ultimi tre mesi del 2022 la metà dei device di tutto il settore.

