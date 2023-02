Nel mondo degli smartphone, siamo abituati a pensare ai modelli Lite come alle varianti tecnicamente meno carrozzate di una serie e di conseguenza meno costose, tuttavia un prezzo più basso non vuol dire necessariamente che si parli di smartphone a buon mercato e un esempio di ciò potrebbe presto rispondere al nome di Xiaomi 13 Lite: il meno costoso della serie 13 del produttore cinese è appena apparso in un paio di immagini, ma sono altresì trapelate delle informazioni interessanti, incluso il probabile prezzo — salato — in euro.

Immagini di Xiaomi 13 Lite: il design è quello previsto

Correva il mese di dicembre dello scorso anno quando Xiaomi presentava in patria i nuovi top di gamma Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, ma un paio di mesi più tardi si continua a parlare di tale serie per altri motivi: in primis, perché i mercati internazionali ne stanno ancora aspettando il debutto; secondariamente, poiché c’è attesa per i modelli ancora non ufficiali che completeranno la gamma: il flagship assoluto Xiaomi 13 Ultra e il meno estremo Xiaomi 13 Lite.

Proprio quest’ultimo è il protagonista di nuove indiscrezioni riportate su Twitter da @billbil_kun: il leaker ha condiviso un’immagine che ritrae lo smartphone in due colorazioni, Black e Blue, e conferma quanto avevamo previsto già molti mesi fa: al netto di qualche fronzolo in meno a livello di finitura della back-cover, il design è praticamente identico a quello già conosciuto con Xiaomi Civi 2. Non ci credete? Date un’occhiata qui sotto e poi guardate l’immagine di apertura.

Il prezzo europeo non vi piacerà

Insomma, queste immagini valgono a confermare quanto nuovamente emerso il mese scorso: Xiaomi 13 Lite non sarà altro che un rebrand per i mercati europei e globali del modello Civi 2 già in commercio in Cina. La cattiva notizia riguarda il prezzo: lo stesso leaker, infatti, riporta il presunto prezzo in euro del modello con 256 GB di memoria interna e parla di 549 euro.

Per quanto concerne la data di lancio, lo smartphone dovrebbe debuttare ufficialmente facendo da scudiero ai più pregiati — e costosi — Xiaomi 13 e 13 Pro: mentre in un primo momento si era pensato ad una presentazione sotto i riflettori del MWC 2023 di Barcellona, il leaker segnala la data dell’8 marzo 2023.

Alla luce di quanto detto, pur in attesa di conferme (o smentite) ufficiali, per la scheda tecnica di Xiaomi 13 Lite si rimanda a quella di Civi 2:

Display da 6,55 pollici (2400 x 1080 pixel) Full HD+ AMOLED 20:9 HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza di 1920 Hz, luminosità fino a 1000 nit, HDR10+, Dolby Vision, protezione Corning Gorilla Glass 5

Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) con GPU Adreno 662

8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) di memoria oppure 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB (UFS 2.2) di memoria

Doppia SIM (nano + nano)

MIUI 13 basata su Android 12

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX766, apertura f/1.8, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 20 MP 115° con apertura f/2.2, fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale AF da 32 MP con fotocamera principale f/2.0, fotocamera secondaria ultra grandangolare da 32 MP 100°, flash Quad LED con temperatura multicolore

Sensore di impronte digitali in-display, sensore a infrarossi

USB Type-C, altoparlanti doppi, Dolby Atmos

Dimensioni: 159,2×72,7×7,23; Peso: 171,8 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

Per quanto non si possa certo parlare di una dotazione tecnica lacunosa per uno smartphone di fascia media, il prezzo di listino trapelato — salvo rapidi cali e immancabili offerte — potrebbe stuzzicare poco la fantasia degli appassionati.

E voi, acquistereste Xiaomi 13 Lite al prezzo riportato? Ditecelo nei commenti.

Forse ti sei perso: È arrivato Techbraio con tutte le sue novità: ne parliamo in #NewSmartphone