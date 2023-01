Lo scorso mese Xiaomi ha lanciato in Cina la serie Xiaomi 13, che al momento può contare su due modelli, la versione “base” e quella “Pro”, a cui a breve se ne dovrebbe aggiungere un’altra: stiamo parlando del telefono che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di Xiaomi 13 Lite.

Così come le precedenti generazioni, si tratta di uno smartphone di fascia media, il quale nelle scorse ore ha fatto la propria apparizione nel database di Google Play Console, a conferma del fatto che il suo lancio dovrebbe essere ormai vicino.

Cosa sappiamo al momento di Xiaomi 13 Lite

Il database di Google Play Console contiene anche il nome in codice del device, ossia “Ziyi” e conferma che il nuovo smartphone di Xiaomi può essere considerato una variante ribrandizzata di Xiaomi Civi 2 (con il quale pare condividere anche il design).

Stando a quanto si apprende dal database di Google Play Console, Xiaomi 13 Lite potrà contare su un display con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e densità di 440 ppi e sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon SM7450 (dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, CPU octa core realizzata con tecnologia a 7 nm e una frequenza massima di 2.4 GHz), con il supporto di una GPU Qualcomm Adreno 644.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di Xiaomi vi saranno 8 GB di RAM e Android 12 (probabilmente l’aggiornamento alla versione successiva del sistema operativo di Google sarà rilasciato a ridosso del lancio del device).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso cinese per scoprire quando Xiaomi 13 Lite sarà lanciato, in quali Paesi sarà commercializzato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

Ricordiamo che il colosso cinese prenderà parte al Mobile World Congress 2023 e tra le novità che lancerà in occasione della manifestazione di Barcellona potrebbe esserci anche questo smartphone. Staremo a vedere.

