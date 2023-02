La fase di lancio della nuova gamma Samsung Galaxy S23 continua. I primi pareri positivi sui nuovi smartphone potrebbero spingere diversi utenti ad effettuare il passaggio, acquistando uno dei tre nuovi componenti della famiglia di top di gamma della casa coreana.

Fino al prossimo 16 di febbraio, scegliendo il Samsung Shop per l’acquisto di uno dei nuovi Galaxy S23, è possibile beneficiare della promozione “cashback” che garantisce fino a 240 euro di rimborso sull’acquisto di alcune varianti della gamma. Da notare, inoltre, che, grazie ad un codice promozionale, è possibile ottenere fino a 100 euro di extra sconto.

Vediamo i dettagli in merito alle promo del Samsung Shop per la nuova gamma Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23: doppio sconto sullo store ufficiale con cashback e coupon promozionale

Scegliere di acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra sullo store ufficiale, il Samsung Shop, conviene ancora di più. Per questa fase di lancio, che terminerà solo il 16 di febbraio, la casa coreana ha predisposto una doppia offerta per i suoi utenti che si affideranno allo store ufficiale di Samsung per l’acquisto:

c’è il cashback sull’acquisto di alcune varianti con la possibilità di risparmiare fino a 240 euro

sull’acquisto di alcune varianti con la possibilità di risparmiare in aggiunta, è possibile utilizzare il codice sconto GALAXYS23 per ottenere uno sconto extra fino a 100 euro

Andiamo con ordine e partiamo dalla promozione cashback del Samsung Shop. Per sfruttare la promozione è sufficiente acquistare una delle varianti compatibili con il cashback della gamma Samsung Galaxy S23. Completato l’acquisto e registrato lo smartphone tramite Samsung Members si riceverà il cashback. Le opzioni disponibili sono:

Samsung Galaxy S23 8/256 GB con cashback di 60 euro con la spesa che si riduce da 1.039 euro a 979 euro

con con la spesa che si riduce da 1.039 euro a Samsung Galaxy S23 Plus 8/512 GB con cashback di 120 euro con la spesa che si riduce da 1.349 euro a 1.229 euro

con con la spesa che si riduce da 1.349 euro a Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB con cashback di 180 euro con la spesa che si riduce da 1.659 euro a 1.479 euro

con con la spesa che si riduce da 1.659 euro a Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB con cashback di 240 euro con la spesa che si riduce da 1.899 euro a 1.659 euro

Aggiungendo al carrello il codice sconto GALAXYS23, inoltre, si riceverà uno sconto aggiuntivo di:

100 euro per il Samsung Galaxy S23 Ultra da 1 TB

per il 50 euro per le varianti da 256 GB e 512 GB del Galaxy S23, 23 Plus e S23 Ultra

Per acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy S23 dal Samsung Shop è possibile fare riferimento ai link qui di sotto.

>> Samsung Galaxy S23 e S23 Plus <<

>> Samsung Galaxy S23 Ultra <<

Ricordiamo che le due promozioni descritte in precedenza non sono le uniche riservate agli utenti interessati all’acquisto di uno dei nuovi Samsung Galaxy S23. Lo store ufficiale della casa coreana, infatti, presenta ulteriori promozioni con colorazioni esclusive, la possibilità del trade-in fino a 700 euro di sconto, sconti fino al 50% sugli accessori e la possibilità di acquisto con finanziamento a tasso zero con prima rata a giugno 2023 oppure pagamento in 3 rate.

Abbiamo riepilogato tutte le promo del Samsung Shop dedicate ai nuovi Samsung Galaxy S23 nell’approfondimento qui di seguito:

