Google non si ferma mai, è sempre al lavoro per aggiungere funzionalità o anche solo per migliorare in minima parte i servizi offerti ai propri utenti, è questo il caso di oggi dove due applicazioni del colosso, Google messaggi e Google Tasks ricevono alcune piccole aggiunte. Scopriamole insieme.

Google messaggi permette ora di reagire ad un messaggio utilizzando qualsiasi emoji

È passato un po’ di tempo da quando Big G ha introdotto in Messaggi la possibilità di utilizzare le reazioni con le emoji, in quell’occasione e fino ad ora, gli utenti avevano facoltà di rispondere utilizzando una delle 7 faccine a disposizione, suggerite dall’applicazione.

Ora nell’ultima versione stabile disponibile dell’app, gli utenti ricevono finalmente la possibilità di utilizzare qualsiasi emoji per rispondere con una reazione, non si sarà più quindi vincolati a pollice su/giù, faccina sorridente con occhi a cuore, faccina con lacrime di gioia, faccina con bocca aperta, faccina che piange e faccina arrabbiata, ma si potrà utilizzare una qualsiasi di quelle disponibili.

Come potete notare dalle immagini in galleria, tenendo premuto a lungo su un messaggio comparirà un nuovo simbolo “+” in fondo alla lista delle faccine, cliccandoci sopra si aprirà il menù dedicato, grazie al quale potrete scegliere una qualsiasi fra tutte le emoji disponibili in Messaggi.

Google Tasks riceve un restyling grafico in Material You

Anche l’applicazione Google Tasks riceve qualche piccola novità, di livello estetico questa volta visto che abbraccia maggiormente lo stile grafico Material You; nella nuova interfaccia potete notare subito come il tasto “+”, dedicato alla creazione di una nuova attività, viene spostato dal centro al lato destro, perdendo al contempo i colori di Google e armonizzandosi maggiormente con il resto dell’interfaccia.

Inoltre, come potete notare dalle immagini, anche la barra inferiore viene completamente ridisegnata, così come diversi altri elementi dell’interfaccia grafica generale. La nuova versione dovrebbe essere in fase di rilascio, visto che attualmente nonostante l’ultima versione installata, non è presente su tutti i dispositivi; bisognerà solo attendere un po’.

