Android Auto sta vivendo un momento di profondo rinnovamento con il rilascio della nuova versione Coolwalk, tuttavia oggi non parliamo di questo, bensì dello strano e fastidioso problema di funzionamento che non pochi utenti stanno riscontrando con Google Maps: la perdita del segnale GPS. Badate bene: al momento ci sono numerose segnalazioni online e nessuna risposta ufficiale, tuttavia sempre in Rete si apprende che il malfunzionamento sarebbe risolvibile — o quanto meno aggirabile — con soluzioni semplici e alla portata di chiunque.

Android Auto e Google Maps: che cosa sta succedendo

Se siete assidui utilizzatori di Android Auto e negli ultimi tempi siete stati tormentati dall’avviso di ricerca del segnale GPS, sappiate che non siete i soli. Ebbene sì, è sufficiente farsi un giro tra i forum online per scoprire un bel po’ di segnalazioni dello stesso identico bug, che non appare essere neppure circoscritto: gli utenti colpiti sono possessori di diversi modelli di auto, di diversi modelli di smartphone e persino utilizzatori di versioni differenti di Android Auto.

A rendere ancora più bizzarra la situazione è il fatto che gli stessi utenti non riscontrino lo stesso problema utilizzando Google Maps al di fuori di Android Auto.

Stando alle segnalazioni — in parte provenienti dai canali di Google in parte da Reddit — , inoltre, la perdita del segnale GPS si verifica unicamente nel momento in cui lo schermo dello smartphone viene spento e dunque lo stesso viene messo in standby.

Le (facilissime) possibili soluzioni

Qualora anche voi vi siate imbattuti nel bug che lega Android Auto e Google Maps, sappiate che altri utenti sembrano aver risolto, o perlomeno aggirato il problema in maniere estremamente semplici. Per alcuni, è stato sufficiente impostare il permesso relativo alla posizione dell’app Google Maps sul proprio dispositivo Android su “Consenti sempre” (Google Maps > Impostazioni > Permessi app > Posizione); altri ancora hanno rimediato semplicemente disattivando le opzioni di ottimizzazione energetica dell’app (Google Maps > Impostazioni > Risparmio energetico).

In tutti i casi, per quanto le soluzioni descritte siano semplici e alla portata di tutti, le stesse non spiegano come mai un bug simile si sia presentato solo negli ultimi giorni, né la sua eterogenea diffusione. Insomma, in attesa che Google batta un colpo, adesso sapete cosa fare per sbarazzarvi di quella fastidiosa notifica di ricerca del segnale GPS.

