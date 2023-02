Il team di Google continua a lavorare al miglioramento di Android Auto, piattaforma che senza dubbio il colosso di Mountain View non pone al centro delle sue priorità ma a cui di recente bisogna riconoscere che sta dedicando grandi attenzioni.

Ricordiamo a tal riguardo che ad inizio anno è stata rilasciata l’attesissima nuova interfaccia, nome in codice Coolwalk, con la quale gli sviluppatori di Google hanno ridisegnato la parte grafica della piattaforma, in modo da rendere ancora più piacevole il suo utilizzo in movimento (c’è da tenere presente, infatti, che stiamo pur sempre parlando di una soluzione studiata per un uso in auto, con particolare attenzione a chi guida il veicolo).

Android Auto diventa più smart con una comoda novità

Ad inizio anno il team di Google ha promesso l’introduzione di vari miglioramenti in Android Auto, in modo da renderla più comoda da usare e una di tali novità è al centro di diverse segnalazioni su Reddit: ci riferiamo a dei suggerimenti intelligenti che invitano gli utenti a compiere determinate azioni quando il menu delle app è aperto.

Ecco un breve video che ci fornisce un esempio di tale aggiunta:

Nell’esempio mostrato è possibile vedere in alto una scorciatoia per i contenuti multimediali, una per mandare un messaggio ad un contatto e una per effettuare una chiamata.

Al momento la disponibilità di questa novità non sembra essere legata ad una specifica versione di Android Auto (l’ultima è la v. 8.8 ed è stata rilasciata alla fine dello scorso mese) e probabilmente dipende da un aggiornamento lato server che il team di Google sta rilasciando gradualmente (allo stato attuale è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti).

Se desiderate scaricare l’ultima versione disponibile dell’applicazione Android Auto potete sfruttare il seguente badge, che vi porterà alla pagina dedicata sul Google Play Store: