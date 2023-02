A inizio dicembre dello scorso anno il colosso cinese ha presentato in patria la nuova serie Xiaomi 13; come di consueto l’arrivo dei dispositivi nei mercati internazionali richiede qualche tempo in più e le ultime indiscrezioni stimavano delle tempistiche comprese tra febbraio e marzo 2023. Ora appaiono su Reddit i prezzi stimati dei dispositivi in questione, diamo un’occhiata.

La nuova serie Xiaomi 13 partirà da quasi 1.000 euro in Europa

Abbiamo visto dunque come ci voglia ancora un po’ di tempo prima di vedere anche da noi i nuovi dispositivi del brand, l’attenzione dei fan che conoscono già gran parte delle specifiche (al netto di qualche minimo cambiamento nelle varianti destinate ai mercati internazionali) è rivolta ai prezzi con cui verranno commercializzati gli smartphone Xiaomi 13.

Negli ultimi tempi la maggior parte dei produttori, con la scusa della crisi, della pandemia, della carenza di componenti ecc, ha alzato i prezzi dei propri dispositivi; sappiamo già che quando viene presentato uno smartphone in Cina non ci si può aspettare lo stesso prezzo anche da noi, ma Xiaomi potrebbe aver allineato il costo dei propri dispositivi a quello dei brand concorrenti.

Facciamo un breve riepilogo di quelli che erano i prezzi per il mercato cinese al lancio:

Xiaomi 13 Pro (con retro in ceramica o Nano Skin Technology): Configurazione 8+128 GB al prezzo di 4999 yuan (circa 681 euro al cambio attuale), disponibile solo in colorazione Tao Black

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 5399 yuan (circa 736 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 5799 yuan (circa 790 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 6299 yuan (circa 858 euro)

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 3999 yuan (circa 545 euro), disponibile solo in colorazione Tao Black

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 4299 yuan (circa 586 euro) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 4599 yuan (circa 627 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 4999 yuan (circa 681 euro)

Stando a quanto condiviso su Reddit, sembra che per il mercato europeo la versione base di Xiaomi 13 sarà quella con 256 GB di archiviazione interna (presumibilmente con 8 GB di RAM) e potrebbe avere un prezzo di partenza di 999 euro; passando invece a Xiaomi 13 Pro, anche qui in versione base con 256 GB di memoria interna, potrebbe avere un costo di 1.299 euro al lancio.

Inoltre il leaker azzarda un’altra previsione, riguardante il prezzo del futuro Pixel 8 Pro, secondo lui anche Google si adeguerà alla concorrenza (anche se la serie Pixel 7 è stata commercializzata senza rincari) e non avrà intenzione di commercializzare il proprio futuro dispositivo di punta ad un prezzo inferiore rispetto ai modelli base di concorrenti quali Samsung e Xiaomi: secondo lui Pixel 8 Pro potrebbe avere un prezzo di partenza compreso tra i 999 euro e i 1.099 euro.

