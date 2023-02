WhatsApp ha annunciato le novità relative agli aggiornamenti di stato che arriveranno nelle prossime settimane per tutti gli utenti Android, iOS e Desktop. Il team di sviluppo sta inoltre lanciando un nuovo aggiornamento dell’app beta per Android.

Novità di WhatsApp beta 2.23.4.3 per Android

WhatsApp sta rilasciando per alcuni beta tester la possibilità di condividere fino a 100 contenuti multimediali all’interno delle proprie chat, come si può vedere nello screenshot catturato da WABetainfo.

Finora il limite massimo era di 30 media, ma questa novità permetterà di condividere interi album in meno passaggi, riducendo il rischio di inviare doppioni.

La possibilità di condividere fino a 100 contenuti multimediali all’interno delle chat è attualmente disponibile per alcuni tester di WhatsApp beta e nei prossimi giorni verrà estesa a un numero ancora maggiore di utenti.

Nuove funzionalità per gli aggiornamenti di stato di WhatsApp

WhatsApp ha appena annunciato tramite il suo blog una serie di nuove funzionalità per gli aggiornamenti di stato che saranno disponibili per gli utenti su dispositivi iOS, Android e Desktop nelle prossime settimane. Ecco di cosa si tratta.

Selettore del pubblico privato: gli utenti possono scegliere rapidamente chi potrà visualizzare i loro aggiornamenti di stato mentre li condividono. Stato vocale: grazie a questa funzione è possibile condividere facilmente note vocali fino a 30 secondi per lo stato. Reazioni di stato: la possibilità di reagire agli aggiornamenti di stato scegliendo un’emoji tra faccina sorridente con occhi a cuore, faccina con lacrime di gioia, faccina con bocca aperta, faccina che piange, mani giunte, mani che applaudono, coriandoli e cento punti. Anello sul profilo per nuovi aggiornamenti di stato: grazie a questa funzionalità è possibile vedere a colpo d’occhio se c’è qualche aggiornamento per lo stato direttamente all’interno dell’elenco chat. Anteprime dei collegamenti nello stato: quando si pubblica un link nel proprio stato si vedrà un’anteprima dei contenuti del link come quando si invia un messaggio. In questo modo le anteprime dei link di stato e offrono ai contatti una panoramica più accattivante.

Alcune di queste funzionalità non sono veramente nuove, ma la società le ha aggiunte all’elenco dei recenti miglioramenti per gli aggiornamenti di stato per evidenziare il loro impegno nel migliorare l’esperienza dell’utente.

WhatsApp afferma che tutte queste funzionalità sono protette con la stessa crittografia end-to-end di chat e chiamate, assicurando che gli utenti possano condividere i propri aggiornamenti in modo privato e sicuro solo con le persone che scelgono.

