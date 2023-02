Google Pixel 7 Pro è disponibile da un paio di giorni in super offerta su Amazon nel bundle che comprende le cuffie Google Pixel Buds A-Series, un prezzo interessante per uno dei top di gamma 2022 più economici. Se però volete risparmiare ulteriormente o state cercando uno smartphone più compatto, con un piccolo “trucco” che adesso vi spieghiamo potrete portarvi a casa anche Google Pixel 7 con le cuffie a un super prezzo. Vediamo tutto.

Che offerta per il bundle Google Pixel 7 Pro e Pixel Buds A-Series

Google Pixel 7 Pro è lo smartphone perfetto se volete provare l’esperienza Pixel e non volete scendere a compromessi. Si tratta infatti del modello di punta del produttore, e di conseguenza anche del più costoso. Mette a disposizione il SoC Tensor di seconda generazione, affiancato dal chip di sicurezza Titan M2 e da 12 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB di memoria interna UFS 3.1. Lo schermo è un gOLED LTPO 19,5:9 da 6,7 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, risoluzione QHD+ e vetro Gorilla Glass Victus.

Uno degli aspetti su cui Google ha puntato molto sul suo Pixel 7 Pro è il comparto fotografico, che include una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF e AF Laser), sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 48 MP (con OIS, PDAF e zoom ottico 5x). La fotocamera anteriore è da 10,8 MP e risulta integrata nel display attraverso un piccolo foro. A disposizione connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C, oltre alla certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 23 W e la ricarica wireless (anche inversa).

Google Pixel 7 Pro è stato lanciato in Italia a metà ottobre al prezzo consigliato di 899 euro (128 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon. Lo smartphone è in sconto nel bundle che comprende le Google Pixel Buds A-Series (prezzo di listino di 99 euro), cuffie true wireless in-ear con driver dinamici da 12 mm, doppio microfono, connettività Bluetooth 5.0, riduzione del rumore passiva, Google Assistant integrato e autonomia fino a 5 ore (24 ore con le ricariche della custodia). Potete portarvi a casa entrambi i prodotti al prezzo di 829,97 euro (anziché 998 euro) nelle colorazioni Nero ossidiana (Pixel 7 Pro) e Verde olive (Pixel Buds) seguendo il link qui in basso.

Acquista Google Pixel 7 Pro a 829,97 euro invece di 998 euro con bundle in offerta

Super minimo anche per Pixel 7 con Buds-A in omaggio

Come dicevamo però anche Google Pixel 7, il più compatto dei due, è disponibile a un nuovo super minimo storico. Il trucco consiste semplicemente nell’acquistarlo da Amazon Spagna anziché da Amazon Italia. Acquistare da li non cambia nulla riguardo assistenza e garanzia, l’unico “contro” è il dover pagare le spese di spedizione, a meno che non si vuole attivare la prova gratuita Amazon Prime (disattivandolo prima del rinnovo).

Pixel 7 in bundle con le Pixel Buds-A infatti è in offerta su Amazon Spagna a soli 589 euro invece di 748 euro (a cui dovrete aggiungere circa 11€ di spese di spedizione). Se volete ulteriori dettagli consultate la guida su TuttoTech riguardo come acquistare da Amazon esteri.

Acquista Google Pixel 7 con bundle a 589 euro invece di 748 euro

