Questa settimana c’è stato il grande debutto dei nuovi Samsung Galaxy S23. La nuova famiglia di top di gamma di casa Samsung sta arrivando nei negozi in tutta Italia. Per supportare al meglio il lancio dei suoi nuovi smartphone, Samsung ha presentato una nuova iniziativa: da questa settimana, infatti, è disponibile l’esclusivo Galaxy Pop Up Store, interamente dedicato ai nuovi Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra oltre che a tutto l’ecosistema Galaxy. Per visitare il Pop Up Store sarà necessario recarsi presso il centro commerciale Il Centro di Arese, vicino Milano. Vediamo i dettagli:

Samsung annuncia l’apertura del Galaxy Pop Up Store

Il lancio in Italia dei nuovi Samsung Galaxy S23 è in corso. I nuovi top di gamma stanno arrivando nei negozi, sia online che in negozio, con diverse promo lancio organizzate per l’occasione. Per scoprire da vicino i nuovi top di gamma di Samsung, quest’anno, è possibile sfruttare un’interessante iniziativa appena annunciata da Samsung Italia. Fino al prossimo 19 di marzo, infatti, sarà disponibile per gli utenti l’esclusivo Galaxy Pop Up Store.

Si tratta di store temporaneo situato presso il centro commerciale Il Centro di Arese, in provincia di Milano. Presso il Pop Up Store sarà possibile toccare con mano i nuovi Galaxy S23, con tutta la gamma al completo, oltre che scoprire tutto l’ecosistema Galaxy, recentemente aggiornato anche con l’arrivo dei nuovi Galaxy Book, e le varie funzionalità esclusive riservate agli utenti che scelgono di affidarsi esclusivamente ai prodotti Galaxy per smartphone, tablet, smartwatch, notebook e altro ancora.

Non mancheranno, inoltre, iniziative esclusive per il Galaxy Pop Up Store. Ci saranno, nelle giornate di sabato 4 febbraio, 18 febbraio e 4 marzo dei Gaming events con il team Samsung Morning Stars mentre nelle giornate di sabato 11 febbraio, 25 febbraio e 11 marzo sono programmate delle Masterclass di fotografia pensate per poter scoprire tutti i segreti del comparto fotografico dei nuovi Samsung Galaxy S23. Per maggiori dettagli sul Galaxy Pop Up Store è possibile visitare il sito dedicato.

Ricordiamo che i nuovi Samsung Galaxy S23 sono già disponibili all’acquisto. Su Amazon Italia, ad esempio, gli smartphone sono già in pronta consegna, anche con possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi o la necessità di avviare pratiche per un finanziamento (per gli account abilitati ai pagamenti rateali su Amazon). Ecco i link per l’acquisto:

Da notare, inoltre, che i nuovi Galaxy S23 sono ordinabili anche sul Samsung Shop. Per entrambi gli store c’è anche una promo cashback da sfruttare per rendere ancora più vantaggioso l’acquisto dei nuovi top di gamma della casa coreana.

