Nei giorni scorsi Samsung ha finalmente presentato la serie Samsung Galaxy S23, smartphone top di gamma con i quali affronterà tutto il 2023 e che da subito hanno fornito una dimostrazione delle potenzialità che sono in grado di garantire agli utenti.

C’è da precisare che il colosso coreano è arrivato al lancio della serie Samsung Galaxy S23 in un momento difficile, in quanto il quarto trimestre del 2022 ha fatto registrare risultati non esaltanti e per i prossimi mesi l’azienda non prevede notevoli miglioramenti.

Le aspettative per la serie Samsung Galaxy S23

Nonostante la situazione difficile, le aspettative del colosso coreano per la serie Samsung Galaxy S23 sono piuttosto elevate, così come ha voluto ribadire TM Roh, capo della divisione mobile del produttore, il quale ci ha tenuto a sottolineare di essere certo che i nuovi smartphone riscuoteranno un grande successo nonostante l’attuale recessione economica.

Ma TM Roh è andato anche oltre, aggiungendo che Samsung prevede che per il 2023 le vendite della serie Galaxy S e degli smartphone pieghevoli crescano a livello globale a due cifre rispetto allo scorso anno.

C’è da tenere presente che il mercato degli smartphone a livello globale ha fatto registrare un notevole calo della domanda e, stando ai dati forniti da Canalys, le spedizioni sono diminuite del 12% su base annua e Samsung, ovviamente, non ha fatto eccezione, con un’importante diminuzione dei profitti nel 2022.

Samsung spera che la nuova serie Galaxy S porterà un’inversione di tendenza e uno dei suoi obiettivi per quest’anno è quello di registrare una crescita delle vendite di oltre il 10%. Se si considera che le vendite della serie Galaxy S22 dovrebbero essere di circa 24 milioni di unità, la nuova generazione dovrà riuscire a vendere più di 26 milioni di unità.

TM Roh si è detto convinto che l’obiettivo possa essere raggiunto e il dirigente ha aggiunto che Google, che ha pre-ottimizzato la nuova serie di smartphone di Samsung, l’ha ritenuta “la più completa di sempre”.

