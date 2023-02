All’inizio di gennaio Samsung ha pubblicato delle previsioni non particolarmente positive per quanto riguarda i profitti del quarto trimestre del 2022 e nelle scorse ore ha diffuso i risultati ufficiali, confermando che i numeri non sono quelli sperati dai più ottimisti.

La divisione che è andata peggio è quella che si occupa della produzione di chip, che ha visto crollare i suoi profitti di oltre il 90% nei tre mesi che vanno da ottobre a dicembre 2022.

Nemmeno la divisione che si occupa di smartphone è andata molto bene e il colosso coreano non si è mostrato particolarmente ottimista per i mesi a venire.

I risultati del quarto trimestre di Samsung sono negativi

Stando a quanto viene comunicato dal produttore coreano, nel primo trimestre del 2023 l’azienda prevede una diminuzione sequenziale della domanda di mercato in tutte le fasce di prezzo degli smartphone, ciò soprattutto a causa delle difficoltà generate dalla crisi economica globale.

Ricordiamo che domani il colosso coreano presenterà ufficialmente la serie Samsung Galaxy S23, con la quale auspica di fare registrare importanti risultati ma ciò nel lungo termine, in quanto nelle prime settimane di disponibilità sul mercato nemmeno i nuovi smartphone di punta dovrebbero essere in grado di cambiare la situazione.

Per il 2023 Samsung prevede una contrazione della domanda del mercato degli smartphone a causa delle persistenti condizioni macroeconomiche e pare che i modelli di massa subiranno l’impatto maggiore mentre la domanda per gli smartphone e i tablet premium dovrebbe restare relativamente solida.

Tra le misure prese dal colosso coreano per contrastare il momento difficile vi sono apposite collaborazioni con i gestori di telefonia mobile su vari programmi di vendita e il potenziamento dell’offerta 5G.

In sostanza, il 2023 dovrebbe essere un altro anno complicato per l’azienda leader del settore degli smartphone, che forse non arriva al momento della presentazione ufficiale della sua nuova serie di punta così come sperava.

