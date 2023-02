Il produttore cinese HONOR ha avviato il programma “closed beta” del proprio sistema operativo MagicOS 7 sugli smartphone delle serie HONOR 60 e HONOR 50, oltre che su HONOR X40 GT.

Alcuni utenti, momentaneamente solo in Cina, possono così testare in anteprima tutte le nuove funzionalità incluse nell’aggiornamento, prima che questo diventi pubblico.

La MagicOS 7 arriva in beta su alcuni smartphone HONOR

La più recente versione del sistema operativo targato HONOR, ovvero MagicOS 7.0, è stata presentata dal produttore cinese lo scorso novembre e, già allora, erano chiari i programmi a medio termine circa le tempistiche di rilascio, almeno per quanto concerne le unità vendute sul mercato cinese.

Tra i candidati a ricevere l’aggiornamento, rientrano gli HONOR 60 e 60 Pro, HONOR 50 e 50 Pro e HONOR X40 GT, e sono proprio questi cinque smartphone su cui puntiamo i riflettori. Per i primi quattro, stando alla roadmap ufficiale, l’aggiornamento in forma stabile alla MagicOS 7.0 è previsto per il mese di marzo 2023, mentre per l’ultimo della lista è previsto per il mese di aprile 2023.

È di poche ore fa la notizia secondo cui HONOR avrebbe aperto, in Cina, il programma closed beta (quindi non pubblico) per testare in anteprima la MagicOS 7.0 sugli smartphone sopra-citati; sono 2000 gli slot messi a disposizione di chi volesse prendere parte al programma.

Niente Europa (e quindi Italia) per il momento, ma sarà interessante monitorare la situazione perché, al termine del programma di anteprima, i modelli global che eseguono la MagicUI, controparte della MagicOS destinata al mercato cinese, riceveranno un aggiornamento molto simile, basato su Android 13.

I dettagli per partecipare al programma beta

Stando a quanto riportato dai colleghi di HuaweiCentral, per potere accedere al programma in anteprima della MagicOS 7.0 è necessario aprire l’app My Honor ed effettuare un tap sul pulsante “Early adopters”. Di seguito, riportiamo le versioni software che è necessario avere installato sullo smartphone per potere accedere al programma:

HONOR 60 e HONOR 60 Pro (modelli LSA-AN00, TNA-AN00 e TNA-TN00) devono eseguire, rispettivamente, la MagicOS 6.1.0.156 e MagicOS 6.1.0.160

e (modelli LSA-AN00, TNA-AN00 e TNA-TN00) devono eseguire, rispettivamente, la e HONOR 50 e HONOR 50 Pro (modelli RNA-AN00 e RNA-TN00) devono eseguire, rispettivamente la MagicOS 6.0.0.152 e MagicOS 6.0.0.155

HONOR suggerisce, inoltre, di effettuare un backup dei propri dati e di fornire feedback tramite l’app specifica durante la partecipazione al programma beta che tuttavia, come anticipato, non arriva dalle nostre parti.

