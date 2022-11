Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di HONOR di MagicOS 7.0, nuova interfaccia personalizzata del produttore che porta con sé una ventata di aria fresca.

In particolare, MagicOS 7.0 migliora l’esperienza utente in quattro specifici settori: connettività smart, servizi smart, prestazioni, privacy e sicurezza.

L’obiettivo del team di sviluppatori del colosso cinese è quello di garantire agli utenti una convergenza tra i dispositivi e le applicazioni e questa esperienza farà ovviamente parte anche degli smartphone della serie HONOR 80, che saranno presentati tra poche ore.

Le principali novità di HONOR MagicOS 7.0

Una delle novità più importanti di MagicOS 7.0 è rappresentata da MagicRing, soluzione che consente agli utenti la condivisione dei servizi a livello di sistema, permettendo a più dispositivi di connettersi automaticamente con un basso consumo energetico.

Il nuovo sistema studiato dagli sviluppatori di HONOR consente agli utenti di usare la stessa tastiera e lo stesso mouse per numerosi dispositivi, ricevere chiamate e notifiche su un device diverso dallo smartphone ed eseguire lo stesso programma in modalità continua su tutti i dispositivi.

Gli utenti potranno beneficiare di un sistema di connessione automatica, trasferimenti di dati veloci e un’esperienza operativa fluida.

Ed ancora, tra le novità di MagicOS 7.0 vi sono dei consigli smart per varie impostazioni (l’interfaccia può contare su un sistema di apprendimento rapido per aiutare gli utenti a svolgere le attività quotidiane in modo efficiente), Magic Text (soluzione che offre la capacità di riconoscere il testo su un’immagine e convertirlo in un file) e un più elevato livello di personalizzazione per l’assistente smart YOYO.

MagicOS 7 incorpora OS Turbo X, GPU Turbo X e LINK Turbo X, soluzioni che utilizzano la tecnologia di pre-caricamento dell’intelligenza artificiale per rendere più rapido l’avvio delle applicazioni in più casi d’uso e che sono in grado di imparare a fornire le risorse alle applicazioni attraverso la percezione della scena e la comprensione delle esigenze degli utenti, garantendo loro nel complesso un sistema più fluido e un miglioramento della gestione delle risorse.

Grande attezione anche per la sicurezza e la privacy con il sistema MagicGuard, grazie al quale i dati degli utenti sono protetti da eventuali malintenzionati.

Non mancano, infine, novità grafiche (come l’introduzione del carattere Sans) e miglioramenti per quanto riguarda la salute e le attività sportive supportate.

La prima versione beta pubblica di HONOR MagicOS 7.0 sarà disponibile a dicembre di quest’anno per alcuni device commercializzati in ​​Cina. Questa è la roadmap:

