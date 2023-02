Qualche giorno fa Samsung ha finalmente svelato la sua nuova serie di smartphone di punta Galaxy S23. Come ogni nuova gamma che si rispetti anche questo nuovo smartphone viene fornito con nuovi sfondi statici e animati che il team di XDA ha estratto per renderli disponibili al download, in modo da poterli applicare su qualsiasi smartphone.

Ecco tutti i nuovi sfondi statici e animati di Samsung Galaxy S23

A seguire potete vedere le anteprime a bassa risoluzione dei nuovi sfondi statici e animati di Samsung Galaxy S23, tuttavia è consigliato scaricarli a piena risoluzione utilizzando il link che trovate a fine articolo.

Sfondi statici Samsung Galaxy S23

Sfondi Samsung One UI 5

Sfondi modalità Dex

Sfondi animati

Se gli sfondi di Samsung Galaxy S23 sono di vostro gradimento potete scaricarli a piena risoluzione utilizzando il link che trovate a seguire, tenendo presente che per gli sfondi animati potrebbe essere necessaria un’app di terze parti.

Scarica gli sfondi statici e animati di Samsung Galaxy S23

