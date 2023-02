L’anno scorso Google ha annunciato una nuova modalità di aggiornamento per il browser Chrome che si ispira al rollout degli aggiornamenti Android.

In pratica solo alcune regioni o una piccola percentuale dei dispositivi inizialmente riceve l’aggiornamento, in modo che la distribuzione possa essere interrotta con sufficiente anticipo in caso di bug.

Visto che si tratta di un’app fondamentale, dalla versione 100 Google Chrome stabile viene aggiornato secondo questa modalità.

Google avvia una nuova modalità di aggiornamento per il browser Chrome

L’ultima versione 110 stabile di Google Chrome è stata distribuita a partire dal 1° febbraio 2023, ma per il momento solo a pochi utenti, sia per la versione desktop che per l’app Android.

Con un post sul blog ufficiale di Chrome, ieri Google ha affermato di aver avviato la distribuzione di Chrome 110 stabile per dispositivi Android tramite Google Play Store, ma solo una piccola percentuale di utenti, mentre la distribuzione a tutti gli utenti verrà avviata nei prossimi giorni. In questo caso l’inizio del rollout per tutti è previsto per il 7 febbraio.

La nuova politica degli aggiornamenti di Chrome prevede quindi un rilascio iniziale molto limitato seguito da un rilascio ampio circa una settimana dopo, se tutto fila liscio.

