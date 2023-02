Google Maps è senza dubbio uno dei servizi più popolari e amati tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, spesso capace di rivelarsi fondamentale e ciò è dovuto anche al grande impegno del suo team di sviluppatori volto al continuo miglioramento dell’esperienza offerta attraverso l’introduzione di sempre nuove funzionalità.

Tra quelle in arrivo nell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android vi è anche una soluzione che risulterà particolarmente gradita ai possessori di un veicolo elettrico: ci riferiamo alla possibilità di visualizzare soste di ricarica pianificate lungo il percorso da compiere.

Google Maps per Android migliora per le auto elettriche

Nel 2021, quando Android Automotive era agli inizi, l’app Google Maps per tale piattaforma ha introdotto la possibilità di pianificare in anticipo dove fermarsi per effettuare la ricarica della batteria durante un viaggio più lungo e ciò aveva perfettamente senso se si considera che inizialmente questa speciale versione di Android era disponibile solo nei veicoli elettrici.

Per quanto riguarda invece Google Maps per i dispositivi Android, attualmente non offre un modo per pianificare un percorso completo di stazioni di ricarica ma già lo scorso anno il suo team di sviluppatori ha iniziato a lavorare per mettere fine a questo limite e nella versione 11.65 beta lo staff di 9to5Google ha scovato nuovi riferimenti ad un sistema di pianificazione automatica del percorso basato sulle stazioni di ricarica per le auto elettriche:

By the time you get there, your battery will be low

Charging stop needed to reach destination

Trip too long to auto-add charging stops. Add stops after you start.

No internet. Can’t load charging stops.

There aren’t enough compatible charging stations to get to your destination

Probabilmente l’interfaccia di tale nuova funzionalità avrà un aspetto simile a quello dell’analoga funzione di Android Automotive sui veicoli elettrici, solo in versione ridotta per adattarsi meglio allo schermo di uno smartphone.

Al momento non è ancora chiaro come la versione mobile di Google Maps sarà in grado di calcolare la durata stimata della batteria (l’utente potrebbe dover inserire la capacità massima della propria auto nell’app o specificare quale veicolo sta guidando).

La versione 11.65 beta di Google Maps per Android