Ci sono tante novità in arrivo da OnePlus che, oltre al top di gamma OnePlus 11 per il mercato globale, si prepara ad aggiornare la sua gamma con almeno due nuovi modelli, OnePlus Nord 3, destinato a diventare un nuovo riferimento della fascia media, e OnePlus 11R, prossimo punto di contatto tra il top di gamma 11 e la gamma Nord. Entrambi gli smartphone sono oggi al centro di nuovi rumor che ci confermano le specifiche che caratterizzeranno la scheda tecnica dei due modelli. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui due nuovi smartphone di casa OnePlus:

OnePlus Nord 3: la nuova proposta per la fascia media sta arrivando

Partiamo da OnePlus Nord 3, probabilmente il più atteso dei due. Lo smartphone, che secondo precedenti rumor sarebbe dovuto arrivare nel corso del 2022, si avvicina al debutto per sostituire il Nord 2T presentato lo scorso anno. Alla base del progetto ci sarà il SoC MediaTek Dimensity 8200 (chip a 4 nm destinato a diventare un importante riferimento della fascia media nel corso del 2023) che, come da tradizione dei prodotti OnePlus, sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage per coprire una fascia di prezzo più ampia. Si partirà da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Secondo il leak di oggi, il nuovo OnePlus Nord 3 potrà contare su di un display da 6,74 pollici di diagonale con pannello 1.5K da 120 Hz con tecnologia AMOLED. Lo smartphone dovrebbe presentare bordi piatti e dovrebbe includere anche l‘Alert Slide, elemento centrale (almeno fino allo scorso anno) degli smartphone OnePlus. Tra le specifiche ci sarà spazio anche per una tripla fotocamera posteriore di cui, per il momento, non si conoscono ancora le caratteristiche definitive.

OnePlus Nord 3 !? 👀

– 6.74" 1.5K 120Hz Amoled

– Flat side frame | Alert slider

– Dimensity 8200

– Triple rear camera

– 4500/5000mAh + 100W

– OxygenOS 13.1 (Android 13) pic.twitter.com/5LZbxgkk4s — Shishir (@ShishirShelke1) January 29, 2023

La camera principale potrebbe prevedere la presenza di un Sony IMX890 da 50 Megapixel oppure di un sensore Omnivision da 64 Megapixel. Quasi certa anche la presenza di un sensore ultra-grandangolare da 8 Mega pixel e di un sensore per le macro da 2 Megapixel. Da segnalare anche la possibile disponibilità di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W (elemento che rappresenterebbe una novità per la gamma Nord, attualmente ferma a 80W con Nord 2T). Lato software ci sarà Android 13 con OxygenOS 13.1 e supporto software di lunga durata come promesso in passato da OnePlus per i suoi smartphone.

Come mostra il render diffuso dal leaker Shishir, riportato nel tweet qui di sopra, il nuovo OnePlus Nord 3 potrebbe presentare un design leggermente differente rispetto all’OnePlus Nord 2 che, invece, vi proponiamo nella foto qui di sotto. Dovrebbero essere confermati i due moduli circolari, con quello inferiore che potrebbe ospitare due sensori, mentre non dovrebbe esserci più l’isola che racchiude i vari sensori posteriori. Novità anche nella parte frontale con il foro per la fotocamera anteriore che potrebbe essere spostato dall’angolo sinistro all’area centrale della parte alta del display. Come conferma il leak sul display (più grande della precedente generazione), il Nord 3 dovrebbe presentare dimensioni nettamente superiori al Nord 2 che presenta una diagonale di 6,43 pollici.

OnePlus 11R: un quasi top di gamma da affiancare all’11

Molto interessante (ma probabilmente non destinato all’Europa come vedremo di seguito) è il progetto dell’OnePlus 11R. Lo smartphone, infatti, dovrebbe arrivare a breve, diventando il punto di collegamento tra il nuovo OnePlus 11 e la gamma Nord (in particolare con il Nord 3). Il nuovo progetto di OnePlus potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, risultando quindi al pari di molti top di gamma del 2022 tra cui OnePlus 10T ma un gradino inferiore all’OnePlus 11 che può contare sullo Snapdragon 8 Gen 2.

Da segnalare, inoltre, la presenza di varie combinazioni di RAM e storage (fino a 16 GB di RAM e 256 GB di storage) oltre che di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Il design posteriore dovrebbe riprendere quello di OnePlus 11 con un modulo delle fotocamere a forma circolare, senza la presenza del brand Hasselblad e con differenze significative per quanto riguarda i sensori installati.

Il display sarà un’unità AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con bordi curvi e refresh rate massimo di 120 Hz (con supporto LTPS e possibilità di switch dinamico tra 40, 45, 60, 90 e 120 Hz). Il comparto fotografico includerà una tripla camera posteriore con sensore da 50 Megapixel Sony IMX890, camera ultra-grandangolare da 8 Megapixel e camera da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore sarà da 16 Megapixel.

Leggi anche: OnePlus 11 ufficiale: Snapdragon 8 Gen 2 e display AMOLED 2K

Quando arriveranno i nuovi smartphone di OnePlus?

La gamma di OnePlus si prepara a registrare significative novità nel corso delle prossime settimane. Il lancio di OnePlus 11R dovrebbe essere imminente. Lo smartphone dovrebbe essere presentato il prossimo 7 febbraio, in parallelo alla presentazione della versione Global di OnePlus 11, nuovo top di gamma del brand. Attenzione però: 11R, salvo sorprese, sarà un’esclusiva per il mercato indiano e, quindi, non arriverà in Europa.

Per il nostro mercato, invece, ci sarà spazio per il nuovo OnePlus Nord 3. Il debutto del nuovo mid-range non è imminente come quello di 11R ma è comunque molto vicino. Al momento, non ci sono ancora conferme precise in tal senso ma lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato tra pochi mesi. Il debutto potrebbe avvenire già sul finire del primo trimestre del 2023 o, al massimo, nel corso della primavera. Maggiori indicazioni in tal senso arriveranno nelle prossime settimane.

Il OnePlus Nord 3 potrebbe debuttare sul mercato con un prezzo più alto rispetto al suo predecessore, il 2T che, ricordiamo, parte da un listino di 409 euro. Il listino potrebbe partire, quindi, da un livello compreso tra 450 e 500 euro. Anche in questo caso, sarà necessario attendere le prossime settimane per avere un quadro più completo sulla situazione. Di certo, il nuovo Nord 3 è oramai molto vicino alla presentazione ufficiale e al successivo debutto europeo.

Leggi anche: Recensione OnePlus Nord 2T 5G: poche novità ma comunque ben riuscito