OnePlus ha già rilasciato lo scorso anno l’aggiornamento ad Android 13, con OxygenOS 13, per i suoi dispositivi OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, da allora sono stati rilasciati altri aggiornamenti contenenti correzioni di bug e implementazioni per la sicurezza. Con l’ultimo update però, che avrebbe dovuto introdurre le patch di sicurezza di gennaio 2023, sembra che qualcosa sia andato storto.

L’ultimo aggiornamento per OnePlus 9 e 9 Pro rischia di danneggiare il vostro smartphone

Recentemente l’azienda ha iniziato la distribuzione dell’aggiornamento OxygenOS 13 F.19 per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, tuttavia i feedback dei primi utenti che hanno installato l’update in questione, segnalano come ci sia qualche problema; diversi infatti asseriscono di non essere più stati in grado di accendere il proprio smartphone dopo aver installato l’aggiornamento.

OnePlus, con un post sul forum della propria community, comunica di aver ritirato l’aggiornamento in questione e invita gli utenti che dovessero già averlo ricevuto a non procedere con l’installazione. Fortunatamente l’azienda si premura anche di specificare che, qualora a seguito dell’installazione dell’update fossero riscontrati i problemi di cui sopra, gli utenti non dovranno fare altro se non recarsi presso un centro assistenza OnePlus, dove lo smartphone verrà ripristinato senza alcuna perdita di dati.

Se dunque aveste ricevuto l’aggiornamento in questione vi consigliamo caldamente di non procedere con l’installazione, ma di aspettare che l’azienda rilasci un altro aggiornamento “il prima possibile”; qualora invece abbiate riscontrato anche voi tali problemi in seguito all’update, è sconsigliabile procedere in autonomia al flash della build precedente, a meno che non abbiate interesse a conservare i dati precedentemente presenti sul dispositivo. Lo spiacevole episodio è l’ennesima prova di come, spesso e volentieri, sia meglio attendere qualche feedback da parte della community prima di installare un aggiornamento.

