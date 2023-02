Confermando un po’ quanto visto questa mattina nella “classifica” relativa agli aggiornamenti, Samsung rilascia nuovi firmware per altri tre smartphone Android della sua line-up: si tratta di Samsung Galaxy A14 5G, che si aggiorna per la prima volta dal lancio, di Samsung Galaxy A33 5G e di Samsung Galaxy A30. Xiaomi non dorme però, anzi: è in distribuzione proprio in queste ore la MIUI 14 basata su Android 13 per Xiaomi 11T e POCO F4. Andiamo insieme a scoprire tutte le novità.

Novità aggiornamento MIUI 14 per Xiaomi 11T e POCO F4

Partiamo proprio da Xiaomi 11T e POCO F4, che si stanno aggiornando con la MIUI 14 basata su Android 13. La distribuzione riguarda per il momento solo gli utenti Mi Pilot, ma si allargherà nei prossimi giorni. I nuovi firmware sono MIUI 14.2.0 TLMEUXM (POCO F4, EU) e MIUI 14.0.3.0 TKWMIXM (Xiaomi 11T, Global), e hanno un peso superiore ai 3 GB.

Entrambi portano a bordo una lunga serie di novità: oltre alle patch di sicurezza di dicembre 2022, i due smartphone ottengono un rinnovamento generale del sistema, il Photon Engine per il miglioramento della gestione delle risorse, una maggiore reattività generale, miglioramenti a livello di privacy e sicurezza e tutto quello che è stato svelato il mese scorso con l’ufficialità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A14 5G

Proseguiamo con Samsung Galaxy A14 5G, che sta ricevendo il suo primo aggiornamento software dopo il debutto sul mercato di inizio gennaio. Il firmware in rollout è il A146BXXU1AWA2 e integra le patch di sicurezza di gennaio 2023 con la soluzione a diverse decine di vulnerabilità (riguardanti, tra le altre cose, Area Personale e la connettività NFC).

Lo smartphone è arrivato sul mercato con Android 13 e la One UI 5.0 e riceverà almeno due major update e quattro anni di patch di sicurezza.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A30

Si aggiornano anche due esponenti della gamma Galaxy A3* con miglioramenti di sicurezza. Stiamo parlando di Samsung Galaxy A33 5G e del più vecchiotto Samsung Galaxy A30, che ha ormai qualche annetto sulle spalle (è uscito nel 2019). Galaxy A33 5G riceve le patch di sicurezza di gennaio 2023 a partire dalla Corea del Sud, con il firmware A336NKSS2BWA2. Stesse patch per Samsung Galaxy A30 con il firmware A305FDDS6CWA3, in distribuzione a partire dall’India.

Le vulnerabilità corrette sono diverse decine e includono, come detto anche più su, problemi relativi ad Area Personale e alla connettività NFC. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità. Galaxy A33 5G ha già ricevuto Android 13 e fa parte dei prodotti che vengono aggiornati ogni trimestre circa, mentre Galaxy A30 si è fermato ad Android 11 e alla One UI 3.1 e riceve update due volte all’anno.

Come aggiornare Xiaomi 11T, POCO F4, Samsung Galaxy A14 5G, Galaxy A33 5G e Galaxy A30

Gli aggiornamenti qui sopra potrebbero non essere ancora disponibili per gli smartphone italiani, ma fare un tentativo via OTA non costa nulla. Per verificare la presenza di update per Samsung Galaxy A14 5G, Galaxy A33 5G e Galaxy A30 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per controllare l’arrivo della MIUI 14 su Xiaomi 11T e POCO F4 potete andare in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche giorno.

