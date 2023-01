Il team di sviluppatori di Google è al lavoro su una nuova funzionalità che dovrebbe migliorare la procedura di configurazione di un nuovo smartphone Android attraverso Fast Pair e che potrebbe essere pronta in tempo per l’esordio sul mercato dell’attesa serie Samsung Galaxy S23.

Ricordiamo che al momento su Android la funzionalità Fast Pair, strumento che fa parte di Google Play Services, è una soluzione che rende più semplice l’impostazione di nuovi dispositivi, come le cuffie o gli smartwatch Wear OS (e in futuro anche i pennini stilo e i tag per il tracciamento).

Analizzando il codice, lo staff di 9to5Google ha scoperto che il team di sviluppatori di Google sta aggiungendo un altro tipo di dispositivo a Fast Pair, supportando anche i telefoni Android.

La novità di Fast Pair darà il benvenuto a Samsung Galaxy S23

Stando a quanto è possibile apprendere, quando il proprio attuale smartphone Android rileverà un dispositivo nelle vicinanze che non è stato ancora configurato (che si tratti di un telefono sostitutivo o di un nuovo tablet non fa differenza), attiverà Fast Pair proprio come avviene oggi con le cuffie e, a seconda del dispositivo specifico che si sta tentando di configurare, si verrà guidati attraverso l’installazione dell’app pertinente per spostare i propri dati.

E così, tanto per fare un esempio, nel caso di un dispositivo Samsung, si dovrà installare l’app Samsung Smart Switch e lo strumento Fast Pair dovrebbe essere usato proprio per rendere un po’ più facile la procedura di setup del nuovo dispositivo con l’applicazione specifica del colosso coreano.

Pare che Google si prepari a introdurre questa novità già nei prossimi giorni, tanto che nel codice sono stati scovati dei riferimenti a Samsung Galaxy S23 Ultra, il cui evento di presentazione ufficiale è in programma per mercoledì 1 febbraio.

Ancora qualche giorno di attesa e probabilmente ne sapremo di più.