In queste settimane abbiamo visto diverse indiscrezioni con protagonista la nuova famiglia Motorola Moto G, e oggi è finalmente arrivato il momento di scoprirla ufficialmente. La casa alata ha presentato quattro nuovi smartphone Android di fascia media: si tratta di Motorola Moto G73 5G, Motorola Moto G53 5G, Motorola Moto G23 e Motorola Moto G13, tutti prodotti focalizzati sull’innovazione accessibile, come tipico della gamma Moto G. Siete pronti a scoprire tutti i dettagli sui nuovi smartphone?

Motorola Moto G73 5G e Moto G53 5G, la coppia con connettività 5G

Partiamo da Motorola Moto G73 5G, il modello di punta della nuova gamma. Secondo il produttore si tratta dello smartphone ideale per le fotografie, grazie a un avanzato sistema con fotocamera da 50 MP che non ha paura neanche delle situazioni più impegnative: per affrontare la scarsa luminosità, il sensore è in grado di combinare ogni quattro pixel un unico grande Ultra Pixel da 2,0um. Il comparto fotografico posteriore può contare su un sensore da 8 MP utile in tre situazioni: l’obiettivo ultra-grandangolare è perfetto per catturare una scena più ampia (il quadruplo rispetto a un obiettivo standard), quello Macro Vision avvicina il soggetto di quattro volte ed è perfetto per gli scatti ravvicinati che vogliono catturare ogni dettaglio, mentre la fotocamera di profondità consente di ottenere ritratti dall’aspetto professionale.

Ovviamente Moto G73 5G non è solo fotocamera: lo smartphone offre un display da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, con bordi sottili (il rapporto schermo-corpo è dell’86%), e il SoC MediaTek Dimensity 930, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Non manca la compatibilità con l’audio Dolby Atmos, sia con gli altoparlanti stereo sia con le cuffie. La batteria è generosa: i 5000 mAh a disposizione possono contare sulla ricarica rapida TurboPower da 30 W (cablata).

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Moto G73 5G:

display da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 930 con CPU octa core e GPU IMG BXM-8-256

con CPU octa core e GPU IMG BXM-8-256 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8, 1.0um/2.0um Ultra Pixel) con PDAF, sensore secondario da 8 MP per scatti ultra-grandangolari (118°), macro e profondità di campo con AF (f/2.2, 1.12μm)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4, 1.0um/2.0um Ultra Pixel)

connettività 5G Single SIM o Hybrid Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.3, NFC, radio FM, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm

Single SIM o Hybrid Dual SIM, speaker stereo e doppio microfono

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida TurboPower 30

design idrorepellente

Android 13 con My UX

dimensioni: 161,42 x 73,84 x 8,29 mm, peso di 181 g

Si scende un po’ di prezzo e caratteristiche con Motorola Moto G53 5G, che mantiene il pannello da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e la connettività 5G. Lo smartphone integra il chipset Qualcomm Snapdragon 480+, affiancato da 4, 6 o 8 GB di RAM e da 64 o 128 GB a seconda della versione. Il comparto fotografico è ancora una volta composto da una doppia fotocamera posteriore e da una anteriore, ma con una configurazione diversa: sul retro abbiamo un sensore principale Quad Pixel da 50 MP con PDAF e un sensore Macro Vision da 2 MP per gli scatti ravvicinati, mentre per selfie e videochiamate è disponibile un sensore da 8 MP. La batteria resta da 5000 mAh, ma “perde” la ricarica TurboPower da 30 W, fermandosi a 10 W (18 W previsti per i Paesi dell’America Latina).

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Moto G53 5G:

display da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 480+ 5G con CPU octa core e GPU Adreno 619

5G con CPU octa core e GPU Adreno 619 4, 6 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8, 0,64um) con PDAF e Quad Pixel Technology, sensore secondario da 2 MP per scatti macro (f/2.4, 1.75μm)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0, 1.12um)

connettività 5G Single SIM o Hybrid Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC, radio FM, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm

Single SIM o Hybrid Dual SIM, speaker stereo e doppio microfono

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 10 W (18 W solo in America Latina)

design idrorepellente

Android 13 con My UX

dimensioni: 162,7 x 74,66 x 8,19 mm, peso di 183 g

Entrambi gli smartphone sono dotati di Thinkshield for Mobile, un ulteriore “strato” di sicurezza che va a migliorare la protezione su tutti i livelli. La casa alata ha aggiunto anche la nuova app Moto Secure, un punto di riferimento per le funzionalità di sicurezza e privacy del dispositivo. Gli utenti possono gestire la sicurezza della rete, controllare le varie autorizzazioni delle app, o anche creare una cartella segreta per i dati più sensibili.

In più c’è Family Space, uno spazio sicuro dedicato ai bambini, che possono imparare e giocare senza rischi. I genitori possono stabilire un limite di tempo per l’uso del dispositivo, stabilire quali app sono accessibili e creare più profili, in modo da promuovere esperienze digitali sane e lontane da contenuti inappropriati.

Motorola Moto G23 e Motorola Moto G13: Helio G85 e fotocamere triple

Per chi non ha bisogno della connettività di quinta generazione ci sono Motorola Moto G23 e Motorola Moto G13. Il primo offre una fotocamera principale Quad Pixel da 50 MP con PDAF, una fotocamera Macro Vision dedicata e un obiettivo ultra-grandangolare da 125°, oltre a una fotocamera anteriore da 16 MP. Lo schermo è un LCD da 6,5 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, mentre il cuore è costituito dal SoC MediaTek Helio G85 octa core, affiancato da 4 o 8 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna.

La batteria rimane da 5000 mAh, ma torna alla velocità di ricarica di Moto G73, con la tecnologia TurboPower da 30 W (con cavo). Il “semplice” design idrorepellente dei due modelli visti più su lascia posto alla certificazione IP52. Lo smartphone offre un corpo sottile, con bordi ridotti e un design moderno.

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola moto G23:

display LCD da 6,5 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz

SoC MediaTek Helio G85 con CPU octa core e GPU ARM Mali-G52 MC2

con CPU octa core e GPU ARM Mali-G52 MC2 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8, 0,64um) con PDAF e Quad Pixel Technology, sensore da 5 MP per scatti ultra-grandangolari e profondità di campo (f/2.2, 1.75μm) , e sensore da 2 MP per le macro (f/2.4, 1.75μm)

posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8, 0,64um) con PDAF e Quad Pixel Technology, sensore da 5 MP per scatti ultra-grandangolari e profondità di campo (f/2.2, , e sensore da 2 MP per le macro (f/2.4, fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45, 1.0um)

connettività 4G Dual SIM (2 nano + microSD), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC, radio FM, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm

Dual SIM (2 nano + microSD), speaker stereo e doppio microfono

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30 W

certificazione IP52

Android 13 con My UX

dimensioni: 162,7 x 74,66 x 8,19 mm , peso di 184 g

Motorola Moto G13 è lo smartphone di base della nuova gamma, ma non per questo risulta più “piccolino”: lo schermo rimane lo stesso di Moto G23, con una diagonale da 6,5 pollici e una risoluzione HD+, con refresh rate fino a 90 Hz. Anche il SoC resta al suo posto (MediaTek Helio G85 octa core), affiancato da 4 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna. A cambiare è principalmente il comparto fotografico: a bordo una fotocamera principale Quad Pixel da 50 MP, una fotocamera Macro Vision da 2 MP per gli scatti ravvicinati, un sensore di profondità separato da 2 MP e una fotocamera anteriore da 8 MP.

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Moto G13:

display LCD da 6,5 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz

SoC MediaTek Helio G85 con CPU octa core e GPU ARM Mali-G52 MC2

con CPU octa core e GPU ARM Mali-G52 MC2 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8, 0,64um) con PDAF e Quad Pixel Technology, sensore da 2 MP per le macro (f/2.4, 1.75μm) , e sensore da 2 MP per la profondità di campo (f/2.4, 1.75μm)

per le macro (f/2.4, , e sensore da per la profondità di campo (f/2.4, fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0, 1.12um)

connettività 4G Dual SIM (2 nano + microSD), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC, radio FM, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm

Dual SIM (2 nano + microSD), speaker stereo e doppio microfono

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 20 W

certificazione IP52

Android 13 con My UX

dimensioni: 162,7 x 74,66 x 8,19 mm , peso di 183 g

Tutti e quattro gli smartphone della famiglia Moto G vengono lanciati sul mercato con Android 13 e la My UX, con un software leggero, privo di skin e applicazioni duplicate. Questa versione, come abbiamo avuto modo di scoprire in questi mesi, mette a disposizione numerose possibilità di personalizzazione grazie al Material You (temi dinamici e non solo). Per il momento, Motorola non ha rilasciato dettagli riguardanti la durata del supporto software, ma è probabile che ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Prezzi e uscita in Italia di Motorola Moto G73 5G, G53 5G, G23 e G13

I nuovi smartphone Android saranno disponibili in Italia nelle prossime settimane ai seguenti prezzi:

Motorola Moto G73 5G sarà acquistabile nelle colorazioni Midnight Blue e Lucent White al prezzo consigliato di 299,90 euro

Motorola Moto G53 5G sarà acquistabile nelle colorazioni Ink Blue, Arctic Silver e Pale Pink al prezzo consigliato di 249,90 euro

Motorola Moto G23 sarà acquistabile nelle colorazioni Matte Charcoal, Pearl White e Steel Blue al prezzo consigliato di 239,90 euro

Motorola Moto G13 sarà acquistabile nelle colorazioni Matte Charcoal, Lavender Blue e Rose Gold al prezzo consigliato di 189,90 euro

