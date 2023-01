Continuiamo a seguire con interesse le indiscrezioni che si susseguono in Rete su Xiaomi 13 Ultra, uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nel corso del 2023.

Lo smartphone premium di Xiaomi di recente è stato protagonista di diverse indiscrezioni relative al suo lancio, che secondo alcuni era in programma il prossimo mese in occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona ma che pare sia stato posticipato almeno alla primavera se non persino all’estate.

Alcune delle ultime voci ipotizzano che Xiaomi 13 Ultra possa essere lanciato ad aprile e nelle scorse ore lo smartphone pare sia comparso nell’IMEI Database, confermando indirettamente che il momento dell’esordio sul mercato si sta avvicinando a grandi passi.

Xiaomi 13 Ultra è apparso nell’IMEI Database

In particolare, lo smartphone apparso nell’IMEI Database ha come codice prodotto le sigle 2304FPN6DG e 2304FPN6DC, che dovrebbero corrispondere alla variante globale e a quella destinata alla Cina.

Il codice prodotto sembra confermare il lancio ad aprile (la cifra “2304” dovrebbe indicare anno e mese di lancio) mentre il nome in codice del device pare sia “Ishtar”, un’antica divinità mesopotamica dell’amore, della guerra e della fertilità.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Xiaomi 13 Ultra sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e potrà contare sull’interfaccia MIUI 14 basata su Android 13.

Tra le principali caratteristiche dello smartphone dovremmo trovare anche un display Samsung E6 AMOLED con i bordi curvati, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria di archiviazione con la nuova tecnologia UFS 4.0.

Tra gli aspetti più interessanti dello smartphone vi dovrebbe essere il comparto fotografico posteriore, che dovrebbe vantare un sensore primario Sony IMX989 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Sony IMX858 da 50 megapixel, da un sensore Sony IMX858 da 50 megapixel (con zoom ottico 3X) e da un sensore Sony IMX858 da 50 megapixel (con zoom ottico 5X).

