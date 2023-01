Torniamo ad occuparci di Motorola Moto G23, nuovo smartphone di fascia media che Motorola si prepara a lanciare sul mercato e che nelle scorse ore è stato il protagonista di una nuova apparizione in Rete.

In particolare, sono state pubblicate alcune immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design dello smartphone e le sue presunte colorazioni (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Il design di Motorola Moto G23 non ha più segreti

Frontalmente il nuovo smartphone di fascia media di Motorola dovrebbe presentare un ampio display con delle cornici piuttosto pronunciate (soprattutto nella parte bassa) e un foro in alto al centro per fare spazio alla fotocamera dedicata a selfie e videochiamate mentre sulla parte posteriore, oltre al classico logo del produttore, nell’angolo in alto a sinistra dovrebbe trovare posto un modulo fotografico di forma rettangolare con tre sensori.

Per quanto riguarda le colorazioni, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato in almento tre varianti:

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di Motorola Moto G23 dovremmo trovare un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e refresh rate a 90 Hz, un processore MediaTek Helio G85, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W).

Per quanto riguarda il comparto imaging, frontalmente lo smartphone di Motorola dovrebbe vantare un sensore da 16 megapixel mentre la tripla fotocamera posteriore dovrebbe essere composta da un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro.

In attesa del lancio ufficiale, secondo recenti indiscrezioni Motorola Moto G23 dovrebbe essere venduto anche nei Paesi europei, ove potrebbe arrivare ad un prezzo di 199 euro. Staremo a vedere.

