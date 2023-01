Su Amazon è disponibile un’offerta lampo perfetta se state cercando un nuovo caricabatterie con doppia porta USB Type-C: lo sconto riguarda il caricabatterie Anker Nano Pro da 40 W, ed è valido fino a esaurimento scorte, quindi non tentennate troppo.

Il caricabatterie Anker Nano Pro è compatto, con doppia porta e in offerta

Il caricabatterie Anker Nano Pro 521 offre 40 W per la ricarica di un massimo di due dispositivi per volta: questo grazie alla doppia porta USB Type-C messa a disposizione, utile per dare energia a smartphone e tablet contemporaneamente, oppure addirittura a un MacBook Air (e non solo, ovviamente). Il prodotto è dotato di una protezione di carica avanzata ActiveShield, che garantisce protezione grazie a un sensore di temperatura integrato e un chipset intelligente Power Turner.

Nonostante la doppia porta USB Type-C, le dimensioni del caricabatterie Anker sono compatte (3,48 x 3,41 x 4,57 cm, spina esclusa, con un peso di 68 g) e ideali anche per poterlo riporre in borsa o in valigia e per il trasporto durante i viaggi. La compatibilità è assicurata con praticamente tutti i dispositivi in commercio, che si tratti di smartphone e tablet Android oppure di Mac, iPhone e iPad.

Il caricabatterie Anker Nano Pro è in offerta su Amazon con uno sconto del 30%, che gli permette di raggiungere il miglior prezzo mai raggiunto finora sul sito. Per approfittarne, potete seguire il link qui in basso, ma vi consigliamo di non perdere troppo tempo visto che le quantità sono limitate (nel momento in cui scriviamo, il 30% dei pezzi è già stato richiesto).

Acquista Anker Nano Pro in offerta lampo

