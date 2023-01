Sugli smartphone Google Pixel l’acquisizione di immagini RAW+JPEG tramite l’app Fotocamera genera una cartella “Raw” sul dispositivo. Ora sembra che Google Foto a breve offrirà un’esperienza più integrata per le immagini in formato RAW.

Quando si acquisisce una foto RAW su Google Pixel e altri dispositivi Android viene creata una cartella con un nome simile che per impostazione predefinita non viene caricata automaticamente sul cloud, anche se il backup principale è attivato, poiché i file RAW sono di grandi dimensioni.

Dal momento che non sono archiviate nel cloud, queste immagini RAW non vengono visualizzate nel feed principale di Google Foto.

Google Foto potrebbe mostrare sempre le immagini RAW nel feed

Analizzando il codice della versione 6.20 di Google Foto, il team di 9To5Goole ha individuato delle stringhe che suggeriscono un cambiamento nella gestione di questo tipo di file.

A quanto pare Google Foto mostrerà sempre le immagini RAW nel feed principale accanto a tutte le altre immagini, indipendentemente dallo stato del backup.

In base alle nuove stringhe rinvenute, se l’utente ha abilitato il backup sia della cartella generale che della cartella RAW, le immagini RAW apparentemente non verranno più salvate in quest’ultima cartella.

Le immagini nella vista griglia continueranno presumibilmente ad essere contrassegnate con l’icona dell’obiettivo della fotocamera nell’angolo in alto a destra.

La versione 6.20 di Google Foto non sembra ancora ampiamente implementata e quindi si tratta presumibilmente di un test lato server, almeno per ora.

Potrebbe interessarti: Miglior smartphone per fotocamera, quali comprare, classifica di Gennaio 2023