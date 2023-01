Prosegue la marcia di avvicinamento a mercoledì 1 febbraio 2023, giorno scelto da Samsung per l’evento di presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S23 e in Rete continuano a susseguirsi le anticipazioni sui nuovi smartphone del colosso coreano.

In occasione del lancio di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 il produttore ha aperto una serie di Galaxy Experience Space, ossia delle location nelle quali gli utenti avevano la possibilità di fare un tour guidato attraverso gli ultimi prodotti dell’azienda (con incluse delle demo pratiche) e pare che per i nuovi smartphone abbia in programma di fare qualcosa di simile.

Ecco dove si potrà provare in anteprima la serie Samsung Galaxy S23

Queste sono le 5 location (e le relative date) scelte dal colosso coreano come Galaxy Experience Space:

San Francisco: dall’1 al 25 febbraio al 111 Powell Street

Londra: dall’1 febbraio al 12 marzo al Westfield White City

Parigi: dall’1 febbraio all’1 marzo al Westfield Les 4 Temps

Singapore: dal 2 al 25 febbraio ai Gardens by the Bay, West Lawn

Dubai: dal 2 al 28 febbraio al Dubai Mall

Inoltre il colosso coreano offrirà un assaggio in anteprima della serie Samsung Galaxy S23 ai visitatori di alcuni dei suoi store sparsi per tutto il pianeta:

Bangalore: Samsung Opera House

Bangkok: Central World

Bruxelles: Docks Mall

Città del Messico: Perisur

Dallas: Stonebriar Mall

Houston: The Galleria

Kuala Lumpur: Pavilion

Los Angeles: The Americana At Brand

London: Samsung KX, Oxford Street and Westfield Stratford

Manila: SM Megamall

New York: Roosevelt Field

Palo Alto: Stanford Shopping Center

Shanghai: Samsung Shanghai Experience Center

Singapore: Vivo City

Taipei: Breeze Nanshan

Tokyo: Galaxy Harajuku

Toronto: Yorkdale Shopping Centre and Toronto Eaton Centre

Dusseldorf: Westfield Centro (pop-up)

Helsinki: Kamppi Mall (pop-up)

Milano: Il Centro (pop-up)

San Paolo: Eldorado Mall (pop-up)

Le immagini delle custodie ufficiali

Nelle scorse ore sono state pubblicate le immagini di alcune delle custodie ufficiali che il colosso coreano lancerà insieme agli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 (vi saranno anche altri modelli).

Previous Next Fullscreen

Queste immagini ci confermano che sulla parte posteriore il modulo della fotocamera di Samsung Galaxy S23 non sarà particolarmente sporgente e, pertanto, i nuovi telefoni non saranno più soggetti alle oscillazioni (quando il device è appoggiato su una superficie piana) che tanti possessori delle precedenti generazioni hanno criticato.

Appuntamento alle prossime anticipazioni.