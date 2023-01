Samsung aggiorna One Hand Operation+ e Good Guardians e introduce interessanti novità, soprattutto all’interno del modulo Good Lock. Quest’ultimo consente di sfruttare le gesture per compiere quattro ulteriori azioni, mentre Good Guardians, precedentemente conosciuta come Galaxy Labs, accoglie qualche piccola modifica. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le novità introdotte da Samsung con le versioni 6.1.21 di One Hand Operation+ e 4.1.05 di Good Guardians.

Novità One Hand Operation+ 6.1.21

One Hand Operation+ è un modulo Samsung Good Lock che consente di personalizzare in modo più profondo il comportamento delle gesture di sistema. Si possono impostare vari comportamenti con le gesture indietro (dritto, diagonale su, diagonale giù, o anche trascinamento lungo), in modo da assegnarvi scorciatoie varie o operazioni (volume, pausa, app precedente, ricerca, accensione flash, spegnimento schermo e tanto tanto altro).

Con l’aggiornamento alla versione 6.1.21, disponibile sul Galaxy Store, ora è possibile sfruttare quattro nuove azioni di trascinamento denominate Selezione intelligente. Si tratta sostanzialmente delle stesse operazioni che è possibile eseguire sugli smartphone dotati della funzione Pannelli laterali:

Selezione intelligente ( Rettangolo ): consente di catturare screenshot di dimensioni diverse (anche parziali)

): consente di catturare screenshot di dimensioni diverse (anche parziali) Selezione intelligente ( Ovale ): consente di catturare screenshot di forma ovale

): consente di catturare screenshot di forma ovale Selezione intelligente ( Animazione ): permette di registrare ciò che avviene in una determinata parte del display (ad esempio per creare GIF)

): permette di registrare ciò che avviene in una determinata parte del display (ad esempio per creare GIF) Selezione intelligente (Blocca su schermo): permette di bloccare una parte dello schermo, mantenendola come finestra ridimensionabile

Se già utilizzate queste funzioni tramite il pannello rapido laterale, l’update non vi sarà molto utile, a meno che non desideriate utilizzarle in modo ancora più rapido attraverso le gesture.

Novità Good Guardians 4.1.05

Samsung aggiorna anche l’app Good Guardians, precedentemente conosciuta come Galaxy Labs. Si tratta di una sorta di contenitore di app, simile a Good Lock ma con moduli dedicati alle prestazioni anziché alla personalizzazione. La versione 4.1.05 introduce cambiamenti nell’interfaccia e nelle funzioni, una nuova icona e miglioramenti vari alle performance e alla stabilità. L’icona rinnovata richiama il simbolo matematico dell’infinito, con colori sfumati, ma l’update porta anche una nuova UI per Galaxy App Booster, che ora ha un aspetto più pulito e risulta più semplice da utilizzare.

Battery Guardian ottiene una nuova funzione per impostare la frequenza di aggiornamento dello schermo per ogni app, mentre Media File Guardian accoglie una funzione per controllare l’app che ha aggiunto un file. Oltre a proporre queste novità, Samsung è andata a migliorare le prestazioni e la stabilità dell’app a livello generale.

Come aggiornare One Hand Operation+ e Good Guardians

Entrambi gli aggiornamenti sono già disponibili anche in Italia. Per scaricarli non dovete fare altro che passare dal Galaxy Store sul vostro smartphone Samsung e recarvi nella sezione “Menu > Aggiornamenti“. Se volete invece provare per la prima volta le due app, potete scaricare Samsung Good Lock o Good Guardians cercando all’interno del negozio virtuale del produttore: nel primo caso dovrete poi cercare il modulo One Hand Operation+ nella lista di app.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy A04S