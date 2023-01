Dopo aver conosciuto i prezzi ufficiosi della serie Samsung Galaxy S23, è l’ora di svelare le caratteristiche della fotocamera del modello premium Samsung Galaxy S23 Ultra. Samsung ha infatti presentato il nuovo sensore fotografico ISOCELL HP2 che, seppur non ancora confermato ufficialmente, dovrebbe equipaggiare il modello Ultra dei nuovi Galaxy il cui evento di presentazione è fissato per il 1 febbraio 2023. Vediamo tutte le specifiche del nuovo sensore.

Le specifiche del sensore Samsung ISOCELL HP2

Il nuovo ISOCELL HP2 utilizza 200 milioni di pixel da 0,6 micrometri (μm) – 200 megapixel – in un formato ottico da 1/1.3”, lo stesso utilizzato per le fotocamere da 108 megapixel degli smartphone, seppur risulti più piccolo della precedente versione ISOCELL HP1 di due anni fa, che aveva una dimensione di 1/1.22”. Tuttavia, questa dimensione del sensore consente di beneficiare di scatti di alta qualità in una fotocamera relativamente compatta, che non sporge eccessivamente dal dorso del telefono.

Presente la tecnologia Tetra2pixel, l’avanzata tecnologia di pixel-binning di Samsung, che offre una maggiore versatilità riuscendo a simulare diverse dimensioni dei pixel in modo da adattarsi a vari livelli di illuminazione. In ambienti con poca visibilità il sensore si trasforma in un sensore di immagine da 1,2μm da 50MP o da 2,4μm da 12,5MP legando da 4 a 16 pixel vicini. Per le registrazioni di video in 8K a un massimo di 30 fotogrammi al secondo (fps) l’HP2 passa alla modalità 1,2μm da 50 megapixel in modo da ridurre al minimo i ritagli dell’immagine e catturare una parte maggiore della scena con un campo visivo più esteso.

Per migliorare gli scatti al buio è presente anche la tecnologia Super QPD, che consente al sensore di sfruttare pienamente tutti i 200 milioni di pixel per una messa a fuoco automatica più rapida e accurata.

La nuova tecnologia Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), che fa uso di un fotodiodo all’interno di ciascun pixel, permette di ridurre la sovraesposizione, eliminare il disturbo e migliorare la riproduzione dei colori soprattutto in condizioni di forte illuminazione.

Samsung ha lavorato anche per migliorare gli scatti in HDR introducendo per la prima volta la funzione DSG in risoluzione 50 megapixel e Smart-ISO Pro, una soluzione HDR che fonde diversi livelli di lettura ISO da una singola esposizione, consentendo alla fotocamera di scattare immagini da 12,5MP e video 4K a 60fps in HDR.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è tanta. Non ci resta che aspettare il primo smartphone con questo nuovo sensore che, come detto all’inizio, dovrebbe essere con tutta probabilità Samsung Galaxy S23 Ultra.

