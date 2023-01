Il tablet Nokia T21 arriva in Italia ed è disponibile all’acquisto nelle versioni Wi-Fi e Wi-Fi+4G. Il nuovo dispositivo è stato presentato lo scorso settembre in compagnia del tris di smartphone Nokia X30 5G, Nokia G60 5G e Nokia C31 e di alcuni accessori. Vediamo dove acquistarlo e a che prezzo viene venduto nel nostro Paese.

Il tablet Nokia T21 arriva in Italia a partire da 249 euro

Nokia T21 è un tablet Android che va a migliorare sotto tanti aspetti il suo diretto predecessore, Nokia T20, lanciato nell’ottobre 2021, e il fratellino più piccolo, Nokia T10, svelato nel mese di luglio 2022. Si tratta di un dispositivo realizzato in alluminio e plastica riciclata al 60%, che offre due anni di aggiornamenti del sistema operativo (arriverà fino ad Android 14 visto il lancio con Android 12) e tre anni di patch di sicurezza.

A livello tecnico Nokia T21 mette a disposizione il chipset Unisoc T612 octa core, affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (espandibile), e uno schermo IPS 5:3 da 10,36 pollici a risoluzione 2K con vetro rinforzato e certificazione Widevine L1 per lo streaming in HD. Le fotocamere sono due, una anteriore per le videochiamate da 8 MP con focus fisso, e una posteriore, sempre da 8 MP, con flash LED e autofocus. Per il resto offre connettività Wi-Fi dual band, 4G (nell’apposita versione), Bluetooth 5.0, NFC (solo nella versione Wi-Fi+4G), GPS, radio FM, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C (USB 2.0) OTG, oltre a una batteria da 8200 mAh con ricarica rapida cablata da 18 W che promette fino a 3 giorni di autonomia.

Ecco la scheda tecnica completa di Nokia T21:

display IPS 5:3 da 10,36 pollici a risoluzione 2000 x 1200 con luminosità tipica di 360 nit e supporto per la penna

SoC Unisoc T612 octa core (2 x A75 e 6 x A55 a 1,8 GHz)

4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB)

fotocamera posteriore da 8 MP con AF e fotocamera anteriore da 8 MP con FF

connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, 4G (nell’apposita variante), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, NFC (solo nella versione Wi-Fi+4G), porta per jack da 3,5 mm, porta USB Type-C (USB 2.0) OTG, radio FM

doppio speaker OZO Playback e doppio microfono, accelerometro, sensore hall e di luminosità

certificazione IP52

batteria da 8200 mAh con ricarica rapida cablata da 18 W (caricabatterie non incluso)

Android 12

dimensioni: 247,5 x 157,3 x 7,5 mm, peso di 471 g

colorazione: Charcoal Grey

Nokia T21 è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale nella sola colorazione Charcoal Grey al prezzo di 249 euro (solo Wi-Fi) o di 279 euro (Wi-Fi+4G). Quest’ultima variante è disponibile anche in bundle con in regalo una Flip Cover: basta selezionare “Offerte bundle” prima di aggiungere il prodotto al carrello. Con l’acquisto del tablet si possono piantare cinque alberi grazie all’iniziativa Let’s Plant Together (qui per maggiori informazioni).

