OnePlus, Motorola e OPPO sono al lavoro per il lancio di nuovi smartphone Android, che in parte abbiamo già iniziato a conoscere nelle scorse settimane. Stiamo parlando di OnePlus 11R, del quale sono trapelati ulteriori dettagli proprio in queste ore, di un nuovo leak con protagonista Motorola Edge 40 Pro e delle ultime su OPPO Reno 8T, con prezzi e dettagli che spuntano insieme a informazioni su OPPO F23 e alla serie OPPO Reno 10. Vediamo cosa sappiamo procedendo con ordine.

Produzione partita per OnePlus 11R: le ultime sullo smartphone in arrivo

Iniziamo da OnePlus, che sta lavorando a OnePlus 11R, uno smartphone che abbiamo intravisto in alcune foto trapelate a fine dicembre. Non sappiamo ancora esattamente quali saranno i mercati coinvolti nel lancio (tra i quali dovrebbe comparire l’India), ma quest’oggi sono spuntate ulteriori indicazioni. Come scritto da 91mobiles, il debutto dovrebbe essere previsto per i mesi di aprile o maggio 2023 e dovrebbe portare sul mercato uno smartphone con specifiche inferiori rispetto a quelle viste sul flagship OnePlus 11. Il nome del prodotto è stato persino scovato all’interno del sito ufficiale indiano.

In base a ciò che sappiamo, OnePlus 11R dovrebbe disporre di un display AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione 2772 x 1240 con refresh rate fino a 120 Hz e del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8, 12 o 16 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna. A livello fotografico dovrebbero essere integrati tre sensori posteriori, con fotocamere da 50, 12 e 2 MP, e una fotocamera anteriore da 16 MP. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh, con supporto a una generosa ricarica rapida (forse da 100 W, ovviamente con cavo). Non mancheranno Android 13 e OxygenOS 13.

Ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane, ma, a meno che OnePlus non decida di cambiare strategia, riteniamo improbabile che lo smartphone possa essere introdotto anche sul mercato italiano.

Motorola Edge 40 Pro è in arrivo, ma il prezzo non vi piacerà

Passiamo a Motorola, che sembra avere intenzione di lanciare il suo Motorola Edge 40 Pro entro il primo trimestre 2023. Lo smartphone arriverà con specifiche tecniche di alta fascia, e grazie al nuovo report firmato Appuals, possiamo fornirvi ulteriori informazioni al riguardo.

Motorola Edge 40 Pro dovrebbe arrivare sul mercato europeo nella configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, esattamente come il predecessore Motorola Edge 30 Pro, in due colorazioni, Black e Blue. Dato che si tratterà di un rebrand di Motorola X40, lanciato a metà dicembre, già dovremmo conoscere tutte le specifiche tecniche:

display 3D Curved OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 165 Hz e supporto DC Dimming

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Omnivision OV50A da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare e macro Samsung S5KJN1 da 50 MP e tele Sony IMX663 da 12 MP

fotocamera anteriore Omnivision da 60 MP

connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, GPS, porta USB Type-C

batteria da 4600 mAh con supporto a ricarica rapida cablata da 125 W e wireless da 15 W

sistema operativo: Android 13

dimensioni: 161,2 x 74 x 8,6 mm, peso di 199 g

In Cina, la versione 12-256 GB di Motorola X40 viene venduta a 3999 yuan, corrispondenti a circa 540 euro. In Europa dovremo probabilmente sborsare molto di più: secondo quanto riferito, Motorola Edge 40 Pro sarà venduto al prezzo di 850 euro. Del resto, si tratta dello stesso prezzo del modello precedente.

OPPO Reno 8T sempre più vicino, insieme a OPPO F23 e la serie OPPO Reno 10

Chiudiamo parlando di OPPO, che dovrebbe avere delle settimane impegnative, soprattutto in India. Pare infatti che il produttore cinese abbia in programma di lanciare OPPO Reno 8T, OPPO F23 e la serie OPPO Reno 10.

Il primo, che ha superato alcune certificazioni il mese scorso e si è fatto conoscere alcuni giorni fa più da vicino, potrebbe essere presentato ufficialmente nella prima settimana di febbraio 2023 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Tra le specifiche tecniche dovrebbero esserci il SoC Qualcomm Snapdragon 695, un display AMOLED e una batteria con supporto alla ricarica rapida da 67 W (con cavo): il tutto al prezzo di 32.000 rupie indiane, corrispondenti a circa 362 euro al cambio attuale.

OPPO F23 dovrebbe arrivare in India nel mese di marzo 2023, ma purtroppo questo è tutto quello che la fonte ha potuto indicare tramite il leaker Stufflistings. Secondo quest’ultimo, la casa cinese ha in programma di saltare la serie OPPO Reno9 in India, passando direttamente alla serie OPPO Reno 10 tra aprile e maggio 2023. Non è ancora chiaro se le specifiche saranno riprese dai modelli commercializzati altrove come Reno9, Reno9 Pro e Reno9 Pro+ oppure se ci saranno consistenti variazioni. Non ci resta che attendere per scoprirlo, sperando di non farci confondere troppo dai nomi.

