Per il lancio ufficiale di OnePlus 11R ci sarà da avere pazienza sino al primo trimestre del prossimo anno ma per i più impazienti di conoscere questo smartphone c’è una buona notizia: nelle scorse, infatti, in Rete sono state pubblicate due sue foto dal vivo.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, OnePlus 11R sarà uno smartphone di fascia premium dedicato agli utenti che sono interessati in particolare alle prestazioni.

Queste foto ci mostrano OnePlus 11R dal vivo

Nelle scorse ore il leaker Yogesh Brar ha pubblicato due foto che ci mostrano sia la parte frontale che quella posteriore del nuovo smartphone di OnePlus, permettendoci così di farci un’idea del suo aspetto (sebbene il device sia protetto da una custodia prototipo che ci nasconde in parte il design del telefono).

Frontalmente OnePlus 11R dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1,5K, refresh rate a 120 Hz e un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata ai selfie.

Sulla parte posteriore, nell’angolo in alto a sinistra, il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe presentare una tripla fotocamera posizionata in un modulo dalle dimensioni generose (il sensore primario dovrebbe essere realizzato da Sony e vantare una risoluzione di 50 megapixel e il supporto fornito da un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine).

Tra le altre caratteristiche di OnePlus 11R non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB o 16 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria integrata, un trasmettitore IR, uno slider per il silenziamento delle notifiche e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire quando OnePlus 11R farà il suo esordio sul mercato, in quali Paesi sarà disponibile e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

