Sembra proprio che HONOR, OPPO e Vivo stiano per lanciare nuovi prodotti: la prima starebbe lavorando a una versione flat del suo HONOR 80 Pro, la seconda dovrebbe proporre a breve lo smartphone OPPO Reno 8T 5G, mentre la terza sarebbe in procinto di lanciare la versione globale di Vivo X90 Pro. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli trapelati in queste ore.

HONOR 80 Pro in arrivo in versione flat: spuntano le prime immagini

Procediamo con ordine e partiamo proprio da HONOR 80 Pro. Lo smartphone è stato lanciato in Cina lo scorso novembre in compagnia del fratello HONOR 80, con uno schermo curvo OLED da 6,78 pollici. Dopo aver presentato diverse novità in questi giorni, incluso HONOR 80 GT, la casa cinese potrebbe svelare una variante di HONOR 8 Pro dedicata a coloro che non apprezzano particolarmente gli schermi curvi: questo è quanto sostengono gli ultimi leak provenienti dalla Cina, che puntano a un lancio nel mese di gennaio e svelano le prime presunte immagini del dispositivo.

Le indiscrezioni suggeriscono una scheda tecnica simile a quella del “normale” HONOR 80 Pro: a cambiare, oltre ovviamente allo schermo piatto, dovrebbe essere in parte il comparto fotografico, che sembrerebbe offrire un singolo sensore per i selfie (di conseguenza con foro singolo e non più doppio). Quelle qui in basso sono le prime immagini trapelate, con le quali possiamo iniziare ad apprezzare il design del nuovo prodotto.

A bordo dovrebbero esserci display OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate di 120 Hz e sensore d’impronte integrato, una fotocamera anteriore da 32 MP, una tripla fotocamera posteriore con sensori da 160 MP, 8 MP e 2 MP, SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 66 W. Non sappiamo se questa versione sarà mai commercializzata al di fuori del mercato cinese: continuate a seguirci per scoprirlo.

OPPO Reno 8T supera le certificazioni

OPPO Reno 8T è protagonista di alcune indiscrezioni in questi giorni e potrebbe essere lanciato a breve: uno smartphone con numero di modello CPH2481 è passato presso numerose certificazioni, il che ci porterebbe a pensare a un lancio intorno al mese di gennaio 2023 per diversi Paesi. Sappiamo ben poco sulle specifiche, che dovrebbero comprendere Bluetooth 5.3, ricarica da 33 W e ColorOS 13.

Un nuovo report targato Pricebaba sostiene che dovrebbe esserci anche una versione 5G dello smartphone, con numero di modello CPH2505, dedicata anche al mercato europeo. Purtroppo nessuna di queste certificazioni ci è di aiuto per saperne di più sul prodotto, che dovrebbe comunque chiamarsi OPPO Reno 8T 5G e disporre di connettività Wi-Fi, 5G/4G, Bluetooth, GPS e NFC.

La serie OPPO Reno8 5G è stata lanciata sul mercato italiano la scorsa estate, mentre in Cina siamo già arrivati alla serie OPPO Reno9, svelata a novembre. Vedremo cosa ci riserveranno le prossime settimane.

È l’ora di Vivo X90 Pro in versione globale?

Chiudiamo con Vivo X90 Pro, uno smartphone di fascia alta presentato a novembre in Cina in compagnia di Vivo X90 e Vivo X90 Pro+. Resta dunque da capire se almeno uno di questi smartphone arriverà sul mercato globale a breve: rumor di pochi giorni fa parlano di una possibile lancio per il 31 gennaio 2023, e l’apparizione del dispositivo presso Geekbench e la certificazione Wireless Power Consortium sembrerebbero dare qualche conferma, con la dovuta cautela.

La presunta versione globale di Vivo X90 Pro sarebbe passata da Geekbench con il numero di modello Vivo V2219 e il chipset MediaTek Dimensity 9200, lo stesso della versione cinese. I punteggi fatti registrare sono di 1376 in single core e di 4327 in multi core, ma non è questo l’importante. Il benchmark può esserci utile per scoprire che il dispositivo dovrebbe arrivare anche in una versione da 12 GB di RAM e con Android 13 preinstallato. La certificazione Wireless Power Consortium rivela soltanto una massima potenza ricevuta di 11 W, anche se sappiamo che lo smartphone dovrebbe supportare una ricarica senza fili fino a 50 W.

Quanto state aspettando l’arrivo di Vivo X90 Pro in Europa? Sareste interessati ad acquistarlo?

