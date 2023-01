È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo parlato di novità introdotte nell’app Orologio di Google, era ottobre dello scorso anno e in quell’occasione l’azienda iniziava il rilascio della versione 7.3 dell’app in questione, introducendo alcune migliorie e qualche piccola novità. Oggi torniamo a dare uno sguardo all’app Orologio perché Google sta introducendo una nuova funzionalità, al momento esclusiva per gli utenti Pixel, vediamo di cosa si tratta.

L’app Orologio sui Pixel permette ora di registrare la propria sveglia

Per beneficiare della nuova funzione non è necessario aggiornare l’applicazione, l’aggiunta infatti è stata fatta nella versione 7.3 già disponibile da qualche tempo. Quando impostate una sveglia avete ovviamente la possibilità di personalizzare la suoneria, finora questo era possibile sia scegliendo tra quelle pre impostate, che scegliendo un brano musicale da servizi di streaming quali Spotify e YouTube Music per esempio.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, è ora disponibile una nuova voce Suoni registrati, sotto la quale compare l’icona del microfono con l’indicazione Registra nuovo; cliccandoci si verrà automaticamente indirizzati ad un registratore integrato nell’app Orologio (che si appoggia comunque all’app Registratore dell’azienda), grazie alla quale potremo registrare un contenuto audio da utilizzare come suoneria per la sveglia.

Come detto non è necessario effettuare alcun aggiornamento dell’app Orologio per utilizzare la nuova funzione, l’unico requisito è il possesso di uno smartphone Google Pixel; non è chiaro se tale implementazione rimarrà un’esclusiva degli smartphone di Big G (visto che si avvale del registratore proprietario) o se in seguito verrà portata anche su altri, lo scopriremo col tempo.

Potrebbe interessarti anche: Google cerca di migliorare il selettore dell’ora su Android