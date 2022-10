Dopo avere fatto il proprio esordio ufficiale su Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, la versione 7.3 di Google Orologio inizia ad essere rilasciata a livello globale con un paio di piccole novità.

Ricordiamo che l’app Google Orologio è la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti tutte le funzionalità di cui possono avere bisogno in un unico pacchetto, dalle sveglie ai timer, dai cronometri ai fusi orari, con alcune chicche come la possibilità di programmare l’ora del risposo e di accoppiare l’applicazione con gli smartwatch Wear OS per avere sveglie “al polso”.

Le novità della versione 7.3 di Google Orologio

Una volta eseguito l’aggiornamento, gli utenti potranno notare nella prima scheda che, aprendo la sveglia, è presente un pulsante “Pausa sveglia” che consente loro di “selezionare le date per mettere in pausa la sveglia”. Grazie a tale funzionalità, pertanto, sarà possibile selezionare le date di inizio e di fine pausa (toccando la visualizzazione del mese o inserendo le date tramite il tastierino numerico).

Previous Next Fullscreen

Inoltre, la scheda Timer migliora la gestione di più conti alla rovescia attivi: invece di una visualizzazione che permette di vederne solo uno alla volta (e di dover scorrere), infatti, ogni timer viene mostrato come una scheda compatta ed è possibile visualizzarne diversi contemporaneamente.

In alto ciascuna scheda mostra il punto di parteza del timer (che può essere rinominato con un semplice tap) e presenta poi una serie di tasti per alcune azioni rapide, come la cancellazione del timer, il riavvio, l’aggiunta di un minuto, ecc.

Il team di Google ha anche cambiato la schermata che appare quando un timer si spegne per renderlo più luminoso con un colore di sfondo e pulsanti ottimizzati più piccoli.

La versione 7.3 di Google Orologio è in fase di rilascio sugli smartphone Google Pixel e sugli altri device e può essere scaricata attraverso il seguente badge: