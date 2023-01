Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.23.2.5.

Le novità della versione 2.23.2.5 di WhatsApp Beta per Android

Ieri è emerso che tra le novità in fase di lavorazione vi è anche una scorciatoia per fare diventare più semplice il blocco dei contatti, rendendo possibile tale operazione già dall’elenco delle conversazioni (senza la necessità di entrare in una chat).

Ma pare che gli sviluppatori abbiano in programma di introdurre pure un’altra novità con riferimento al blocco di un contatto, inserendo tale opzione all’interno delle notifiche.

Questa nuova scorciatoia per bloccare i contatti non sarà visibile sempre ma soltanto quando si riceve un messaggio da contatti sconosciuti e non fidati: tale limitazione, infatti, è necessaria per evitare che gli utenti possano toccare per errore l’azione di blocco quando rispondono alle notifiche relative ai loro contatti.

Questa novità, scovata nella versione 2.23.2.5 beta, è ancora in fase di lavorazione e non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.23.2.5 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima tale nuova versione dell’applicazione di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

