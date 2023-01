Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova beta dell’applicazione dedicata agli smartphone Android: stiamo parlando della versione 2.23.2.4.

Le novità della versione 2.23.2.4 di WhatsApp Beta per Android

Tra le novità su cui sta lavorando il team di WhatsApp vi è anche una funzionalità secondaria che, ad ogni modo, dovrebbe riuscire a migliorare l’esperienza utente dell’applicazione: ci riferiamo a una scorciatoia per bloccare i contatti.

Grazie alla versione 2.23.2.4 beta, infatti, lo staff di WABetaInfo ha scoperto che nei programmi degli sviluppatori vi è l’introduzione di una scorciatoia per bloccare i contatti direttamente all’interno dell’elenco delle chat, in modo da non richiedere all’utente di aprire prima una conversazione per attivare il relativo blocco.

Pur trattandosi di una modifica di secondo piano, c’è da riconoscere che può rivelarsi comunque comoda, consentendo agli utenti di risparmiare un passaggio rispetto a quanto avviene ora (soprattutto nel caso in cui si ricevano molti messaggi da persone che non si conoscono o con cui non si vuole parlare).

Al momento non si sa quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.23.2.4 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima tale nuova versione dell’applicazione di messaggistica ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

