Nelle scorse ore l’operatore WINDTRE ha aggiornato la pagina del proprio sito ufficiale relativa alla copertura della sua rete 5G sul territorio nazionale.

I progressi in tal senso riguardano la tecnologia 5G TDD, mentre la copertura in modalità DSS è rimasta invariata rispetto a un mese fa.

WINDTRE amplia la copertura della sua rete 5G TDD

Stando ai dati di Gennaio 2023, la copertura 5G TDD di WINDTRE ha raggiunto il 66,60% della popolazione, un buon punto percentuale in più rispetto a dicembre 2022 quando l’operatore ha dichiarato il 65,40% di copertura con la medesima tecnologia. WINDTRE specifica sempre che l’ampliamento della tecnologia TDD è in corso con priorità nelle zone ad alto traffico.

La percentuale di copertura 5G con tecnologia FDD DSS è invece invariata, poiché l’operatore dichiara ancora di aver raggiunto il 95,9% della popolazione.

WINDTRE fa notare sul sito ufficiale che le suddette percentuali sono chiaramente in sovrapposizione, ma da oltre un anno l’operatore specifica in maniera trasparente le tecnologie di rete con cui il suo servizio 5G viene erogato.

Sul sito ufficiale viene anche specificato che per navigare in 5G con WINDTRE è necessario disporre di un’offerta tariffaria 5G attiva, di uno smartphone abilitato per la rete mobile di quinta generazione con firmware aggiornato ed essere in un’area coperta dal servizio.

