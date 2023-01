Google Arts & Culture, una delle applicazioni meno conosciute ma anche più interessanti del colosso di Mountain View, sta ricevendo in queste ore una nuova icona che abbandona la storica immagine dell’entrata di un museo in favore di uno stile più simile al resto delle applicazioni Google.

La vecchia icona con sfondo blu e ispirata alla facciata principale del British Museum, è stata sostituita dalla classica icona a sfondo bianco e un logo dai colori tipici di Google, a seguito di un rebrand completo dell’applicazione che la rende più coerente e simile al resto del pacchetto di applicazioni targate Mountain View. Curiosamente, l’icona non è però ancora compatibile con il Material You di Android 13.

Google Arts & Culture porta l’arte sul vostro smartphone

Secondo il designer, la nuova icona dallo stile più minimale vuole rendere l’idea di un’applicazione che è sì un museo digitale ma “anche altro”. Oltre ad essere un software di apprendimento, con le descrizioni di più di 2000 istituzioni culturali in 80 paesi e centinaia di opere d’arte, Google Arts & Culture offre diverse attività alternative come la possibilità di trasformare le proprie foto in opere d’arte o anche di giocare ad un videogioco interattivo.

La nuova icona è disponibile con l’aggiornamento 9.5 dell’applicazione, già disponibile sul Google Play Store. Potete scaricare Google Arts & Culture dal badge sottostante.