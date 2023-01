Dopo aver presentato ufficialmente Xiaomi 13 e 13 Pro in Cina, Xiaomi si starebbe preparando a far debuttare un altro modello della gamma all’evento MWC 2023, probabilmente lo Xiaomi 13S Ultra, ampliando l’offerta della serie 13. In questo articolo vediamo tutte le presunte specifiche finora note del comparto fotografico e non solo.

Xiaomi 13S Ultra con sensore Leica da 1 pollice

Il MWC 2023 si terrà a Barcellona dal 27 febbraio al 2 marzo e sembra essere stata scelta come vetrina per l’annuncio della nuova ammiraglia della casa. Proprio come per gli altri modelli della serie Xiaomi 13, il punto di forza del telefono dovrebbe essere l’adozione di ottiche Leica. Anche per questo modello è lecito aspettarsi un sensore da 1 pollice come quello dello Xiaomi 12S Ultra, ma con alcuni miglioramenti. Secondo un leak apparso in rete, Xiaomi 13S Ultra potrebbe contare su un sistema a quadrupla fotocamera con un sensore primario da 1.0″-type, ovvero il Sony IMX989 già presente su Xiaomi 13 Pro e 12S Ultra. Il sensore dovrebbe rimanere invariato, mentre la novità sarebbe la presenza di nuove lenti, quasi certamente fornite da Leica con cui l’azienda cinese ha rinnovato la partnership.

The main camera of Xiaomi 13 Ultra still uses the IMX989 sensor, and the main improvement is in terms of lens quality. Yes, 1 inch is strong enough, and the lens needs to be improved to help the sensor perform well. — Ice universe (@UniverseIce) January 4, 2023

Questo sensore sarebbe accompagnato da autofocus PDAF e sensore dToF (Direct Time-of-Flight), ma la vera particolarità sarebbe l’adozione della stabilizzazione Gimbal. Questo particolare tipo di stabilizzazione ottica è disponibile sulla serie X di Vivo e su OPPO Find X5 Pro, dove i sensori sono accompagnati da una stabilizzazione ottica OIS a 5 assi. Sempre secondo i leak, sarebbe prevista un’altra importante novità, cioè un sensore periscopico per il teleobiettivo, del quale al momento non si hanno molti dettagli.

Xiaomi 13 Ultra Periscope camera will shock everyone… — Kartikey Singh (@That_Kartikey) December 20, 2022

Le altre specifiche di Xiaomi 13S Ultra

Sembra quindi che il prossimo top di gamma del colosso cinese possa avere tanto da offrire, soprattutto in ambito fotografico. Non si sa ancora molto delle specifiche tecniche, ma potrebbe avere un display con risoluzione QHD+ ed essere equipaggiato dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Come detto, il telefono dovrebbe debuttare al MWC di febbraio, il che significa che nelle prossime settimane saremmo in grado di ottenere molti più dettagli sul dispositivo. Non vi resta che rimanere sintonizzati per essere aggiornati su tutto ciò che c’è da sapere su quello che dovrebbe essere il successore di Xiaomi 12S Ultra.

