Abbiamo visto ieri, grazie alla presentazione ufficiale, i nuovi flagship Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, dispositivi che promettono performance e prestazioni notevoli sulla carta, ma che andranno valutati con mano; quando? Presto, secondo Lei Jun.

I nuovi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro verranno lanciati a breve in alcuni mercati internazionali

Conosciamo già i prezzi di vendita per il mercato cinese, così come conosciamo la disponibilità, in seguito alla presentazione infatti sono stati aperti i pre ordini per i dispositivi in questione, con l’effettiva disponibilità per gli utenti cinesi a partire dal 14 dicembre.

E per gli altri mercati? Sappiamo già che Xiaomi è solita iniziare la commercializzazione dei nuovi smartphone in patria, per passare poi nel giro di qualche mese ai mercati internazionali. Le stime vedono, per l’Italia, l’arrivo di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro intorno a febbraio o marzo del 2023 ma, come potete notare dal tweet qui sotto, forse potrebbe volerci meno tempo.

We are going to launch Xiaomi 13 Series for our international markets soon! Stay tuned. pic.twitter.com/pBEURkKgTc — Lei Jun (@leijun) December 11, 2022

Il CEO di Xiaomi Lei Jun, ha infatti comunicato attraverso Twitter che i dispositivi verranno lanciati sui mercati internazionali presto; ciò in sostanza vuol dire tutto e niente, non ci sono indicazioni temporali precise, e non abbiamo modo di sapere cosa intenda il CEO per presto.

Ad ogni modo, nella migliore delle ipotesi, potremmo vedere gli ultimi nati di casa Xiaomi anche da noi all’inizio del prossimo anno, magari con un mese di anticipo rispetto a quanto inizialmente stimato. Il CEO lascia intendere che ci saranno maggiori informazioni a breve, perciò non ci resta che attendere per saperne di più.

