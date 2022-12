Xiaomi 13 e 13 Pro sono ufficiali da qualche giorno e presto arriveranno nei mercati internazionali. Nel mentre i fan possono ingannare l’attesa scaricando gli sfondi della MIUI 14 e dei nuovi smartphone di punta di Xiaomi.

Ecco tutti gli sfondi della Serie Xiaomi 13 e della MIUI 14

La raccolta include gli sfondi di Xiaomi 13 e di Xiaomi 13 Pro a una risoluzione di 1080 x 2400 pixel. I nuovi smartphone contengono anche gli sfondi di serie integrati della MIUI 14 in diverse tonalità e motivi. Ecco quelli dei dispositivi in anteprima a bassa risoluzione.

Gli sfondi della MIUI 14 sono suddivisi in cinque raccolte che vanno dall’astratto alla natura, passando per trame semplici e altri generi. Ogni sfondo è caratterizzato da un design, un’ombra e un motivo unici e dovrebbero rinnovare a dovere la schermata iniziale del vostro smartphone Android. Eccoli in anteprima a bassa risoluzione.

Se gli sfondi della MIUI 14 e della serie Xiaomi 13 sono di vostro gradimento potete scaricarli a piena risoluzione tramite Google Drive utilizzando i link che trovate a seguire e applicarli sul vostro smartphone.

Download sfondi Xiaomi 13 / 13 Pro

Download sfondi MIUI 14

