Non solo le Google Pixel Buds Pro. Oggi è disponibile un’intrigante offerta anche per un altro membro della famiglia Pixel: parliamo del “piccolo” della casa di Mountain View, ossia Google Pixel 6a, che potete acquistare in promozione con più di 100 euro di sconto. Insomma, Natale è passato, ma se state cercando un nuovo smartphone Android e non volete esagerare con la spesa, potreste approfittarne.

Google Pixel 6a è in offerta con uno sconto di più di 100 euro

Google Pixel 6a è lo smartphone di fascia media del produttore, un’ottima scelta nel caso siate alla ricerca di un prodotto dalle dimensioni piuttosto compatte, dalle specifiche moderne e dal supporto software duraturo. Mette a disposizione un display 21:9 OLED da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate di tipo classico (e questo è forse il suo punto debole, sempre che la cosa vi interessi), ma anche il SoC Google Tensor dei fratelli maggiori Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2.

Il comparto fotografico vede la presenza di un sensore IMX355 da 8 MP per i selfie e di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel IMX363 da 12,2 MP con PDAF e OIS e sensore ultra-grandangolare IMX386 da 12 MP. La connettività è completa (porta per il jack da 3,5 mm a parte, assente pure sui fratelli maggiori), con 5G dual SIM (nano + eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4400 mAh e supporta la ricarica cablata da 18 W. Le dimensioni sono ideali per chi non vuole avere a che fare coi “padelloni”: i numeri dicono 152,16 x 71,8 x 8,85 mm, con un peso di 170 g.

Google Pixel 6a è stato lanciato in Italia a fine luglio 2022 al prezzo consigliato di 459 euro, ma ora potete portarvelo a casa in offerta su eBay a 339 euro nella colorazione Grigio antracite, con spedizione inclusa. In attesa del tanto chiacchierato Google Pixel 7a, vale la pena dargli una possibilità: del resto, dispone di aggiornamenti della versione di Android garantiti almeno fino al luglio 2025 e di aggiornamenti della sicurezza garantiti almeno fino al luglio 2027. Se siete interessati potete acquistare lo smartphone in sconto seguendo il link qui sotto. Per indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Acquista Google Pixel 6a in offerta

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6a