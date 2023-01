Le Google Pixel Buds Pro scendono ancora di prezzo grazie a una super offerta a tempo Amazon e risultano persino più convenienti rispetto a qualche giorno fa, quando sono state protagoniste di uno sconto importante. Vediamo come approfittare della promozione per portarvi a casa le cuffie wireless di punta della casa di Mountain View.

Le Google Pixel Buds Pro in offerta su Amazon con un super sconto a tempo

Le Google Pixel Buds Pro sono le cuffie di riferimento del colosso statunitense e sono state lanciate in Italia alla fine di luglio al prezzo consigliato di 219 euro. Presentate al Google I/O 2022, si tratta di cuffie colorate che puntano sulla qualità audio e non solo: offrono cancellazione attiva del rumore (ANC) con un chip audio a 6 core personalizzato, capace di eseguire algoritmi sviluppati dal produttore, e isolante Silent Seal, per una migliore adesione all’orecchio e una maggiore efficienza nella riduzione della quantità di rumore esterno.

Le Pixel Buds Pro sono tra le cuffie più smart del mercato e mettono a disposizione una connettività Multipoint per passare automaticamente tra gli ultimi due dispositivi Bluetooth collegati (smartphone, tablet Android, TV o dispositivi iOS), ma anche Google Assistant, che attraverso la classica hotword può offrire informazioni, indicazioni per la navigazione con Maps e persino la traduzione istantanea in 40 lingue. Non manca una modalità trasparenza che consente di far “passare” i suoni esterni: l’ideale per i momenti dove l’isolamento esterno non è richiesto (camminando per strada e in mezzo al traffico, ad esempio). Le cuffie Google sono inoltre compatibili con la ricarica wireless e garantiscono fino a 11 ore di ascolto con ANC spento o fino a 7 ore con ANC attivato.

Ecco un riepilogo della scheda tecnica:

dimensioni cuffie: 23,72 x 22,03 x 22,33 mm

peso cuffia: 6,2 grammi

dimensioni custodia: 50 x 63,2 x 25 mm

peso custodia: 62,4 grammi (con auricolari inclusi)

driver dinamici custom da 11 mm

Caratteristiche audio: ANC (Cancellazione attiva del rumore) Modalità trasparenza Equalizzazione del volume Gestione attiva della pressione intra-auricolare

acquisizione vocale: ogni cuffia è dotata di tre microfoni, un “voice accelerometer” e delle cover anti-vento

sensoristica Sensori capacitivi (tap e swipe) per musica, chiamate e controlli dell’Assistente Sensore di prossimità a infrarossi (rileva quando le cuffie vengono indossate per mettere automaticamente play e pausa) Accelerometro e giroscopio per rilevare i movimenti

sensoristica della custodia: sensore dell’effetto hall (rileva apertura e chiusura)

certificazione cuffie: IPX4 (resistenza ad acqua e sudore)

certificazione custodia: IPX2 (resistenza all’acqua)

connettività Bluetooth 5.0

autonomia: 11 ore in riproduzione continua senza ANC, con una singola ricarica 7 ore in riproduzione continua con ANC, con una singola ricarica 31 ore in riproduzione continua con ANC, sfruttando anche la custodia di ricarica

ricarica: wireless (Qi) e tramite USB Type-C

Se non volete fermarvi ai meri numeri, potete dare uno sguardo alla nostra recensione dedicata, disponibile qui sotto. Le Google Pixel Buds Pro sono state lanciate in Italia a fine luglio 2022 al prezzo consigliato di 219 euro, ma grazie all’offerta Amazon potete portarvele a casa a 166,25 euro nelle colorazioni Grigio antracite, Grigio nebbia e Verde cedro. Il sito consente eventualmente di rateizzare l’importo in cinque mesi.

Acquista Google Pixel Buds Pro in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel Buds Pro