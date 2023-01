Realme si sta preparando a lanciare Realme 10 nel mercato indiano il 9 gennaio. Questo smartphone potrebbe debuttare in compagnia di una altro dispositivo dell’azienda.

Un inedito tablet Realme Pad Slim è apparso su Flipkart, la principale piattaforma di e-commerce indiana, dove è elencato come in arrivo prossimamente.

La pagina prodotto di Flipkart rivela che Realme Pad Slim sarà disponibile nella configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione con connettività Wi-Fi e LTE e chipset MediaTek Helio G80.

L’elenco rivela inoltre che Realme Pad Slim offrirà un display da 10,4 pollici con una risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel) e una densità di pixel di 224ppi, una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 8 MP e che sarà alimentato da una batteria da 7100 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W, infine l’elenco rivela anche che la presenza del supporto audio Dolby Atmos. Tuttavia le specifiche riportate nella pagina del prodotto sono esattamente le stesse di Realme Pad introdotto nel 2021, quindi è probabile che non siano quelle reali.

Il tablet Realme Pad Slim potrebbe non esistere

Flipkart indica che Realme Pad Slim costerebbe 32.999 rupie (circa 375 euro), ma non è detto che sarà il suo prezzo definitivo che lo renderebbe il tablet Realme più costoso fino a oggi.

In ogni caso non si può escludere che Realme Pad Slim non esista affatto e che la relativa scheda sia stata pubblicata per errore, anche perché finora non è trapelato nulla in merito a questo dispositivo, altro fatto strano visto che sarebbe imminente.

